Corrado Tedeschi e la figlia Camilla al Martinitt

“Partenza in salita” al Martinitt: tra incidenti e momenti di panne, Corrado Tedeschi e la figlia Camilla a lezione di guida. E di vita

Il nuovo viaggio del Martinitt prosegue in auto. Sul palco si mettono in moto la vita vera e le risate. A girare la chiave nell’accensione di una commedia che ha tutta la celebre verve della penna di Gianni Clementi, una coppia d’eccezione: Corrado Tedeschi (anche alla regia) e la figlia Camilla. Le lezioni di guida impartite si trasformano subito in istantanee di vita. La sfida con volante, pedali e marce, sono un parallelo con le tenzoni dell’esistenza. Imparare a padroneggiare il mezzo suggerisce la necessità (e l’opportunità) di arrivare a condurre con maestria e prudenza anche il rapporto “a scoppio” tra un padre un po’ scriteriato e la figlia arrabbiata. Ruoli che s’invertono come s’inverte la marcia, rivendicazioni che urlano come il motore, questioni antiche lasciate troppo a lungo in folle, frecce (non solo luminose) che vanno e vengono, ma alla fine non manca mai la benzina: l’amore forte e sincero tra i due protagonisti. Entrambi principianti: lei alla guida, lui come padre. La partenza è in salita, ma la strada è tutta loro…

PARTENZA IN SALITA

di Gianni Clementi, diretto da Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi

con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi. Produzione Goodmood di Nicola Canonico.

Lezioni di guida. E di vita. Un padre sessantenne separato e non rassegnato allo scorrere del tempo si trova a cercare di ricostruire un rapporto con la figlia ventenne arrabbiata, aiutandola a conseguire la patente. Tra il rancore di lei e l’(apparente) leggerezza di lui, sono tanti gli “incidenti” e i momenti di panne. Un motore che vorrebbe roboare, ma si inceppa in continuazione, quando non “fuma”.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Telefono 02/36580010, [email protected], www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato 10.30-21, domenica 14/21. Parcheggio interno gratuito.

Costi: 26 euro intero (over 65, 18 euro; under 26, 16 euro). Abbonamenti a partire da 70 euro.

