Previsioni meteo 20 ottobre 2021: piogge all’orizzonte

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 ottobre 2021: ultime ore in compagnia dell’anticiclone e del tempo stabile. Domani arriva una perturbazione

L’ottobrata che ha caratterizzato questa prima parte della settimana ha le ore contate. Condizioni meteo in evoluzione infatti sull’Italia, dove il campo di alta pressione inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nella giornata di oggi avremo ancora clima asciutto ma con cieli più coperti specie al Nord e al Centro. Saranno il segnale dell’arrivo di una perturbazione attesa sulle regioni settentrionali e centrali per domani.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una vasta e profonda circolazione depressionaria dalla Scandinavia piloterà una saccatura fin sull’Europa Centro occidentale. Peggioramento meteo in arrivo dunque per gli ultimi due giorni della settimana a causa di un flusso di correnti dai quadranti occidentali che porterà piogge e acquazzoni sparsi specie su Nord e regioni centrali tirreniche. Le temperature non sono previste in calo.

Intanto per oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile al mattino con cieli velati su tutti i settori, nuvoloso con piogge in Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Pianura Padana.

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata velature in transito ed anche qualche pioggia in Toscana ed in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio.

In Toscana tempo in prevalenza stabile su gran parte della regione con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, locali piogge solo sull’Alta Toscana. In serata non si attendono variazioni mentre nella notte sono in arrivo delle piogge.

Al Sud e sulle Isole al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, qualche velatura in Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, isolate piogge sui rilievi della Sicilia. In serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente in mattinata su tutta la regione, ampi spazi di sereno anche nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli per lo più sereni su tutti i settori.

Temperature minime stabili o in lieve calo al settentrione; in aumento altrove. Massime in lieve diminuzione al Nord-Ovest e regioni tirreniche, stazionarie o in aumento sul resto della Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.