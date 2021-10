Previsioni meteo 17 ottobre 2021: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 17 ottobre 2021: l’anticiclone regala temperature in rialzo dopo il freddo dei giorni scorsi

La stagione autunnale in Italia è stata fin qui decisamente sottotono, salvo locali eccezioni. Le frequenti espansioni anticicloniche sull’Europa centro-occidentale, hanno confinato le piovose correnti atlantiche ad alte latitudini regalando alla nostra Penisola condizioni meteo stabili. Ad eccezione dell’ondata di maltempo e freddo di questa settimana, anche nella prossima non avremo precipitazioni significative con la rimonta anticiclonica. Nella giornata di oggi il clima risulterà dunque stabile da Nord a Sud, con temperature in risalita.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS ci attende una nuova e lunga fase stabile con l’alta pressione che resisterà almeno fino al prossimo weekend. Il clima risulterà asciutto, con valori termici di nuovo in linea con le media stagionali. A seguire, ma serviranno nuove conferme, si intravede il ritorno delle perturbazioni atlantiche e delle precipitazioni al Nord e poi anche al Centro.

Intanto per oggi, domenica 17 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con assenza di nuvolosità; velature in transito da nord nella notte. Temperature Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino qualche addensamento tra Marche e Abruzzo, stabile altrove con cieli soleggiati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge tra Calabria e Sicilia; maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito e piogge che insistono tra Calabria e Sicilia; isolati piovaschi a sud della Sardegna. In serata residue piogge su Sicilia, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria deboli piogge nelle ore mattutine e pomeridiane sulle zone meridionali, tempo asciutto altrove con molte nubi anche compatte. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature minime e massime stabili o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.