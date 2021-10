“Luna” è il nuovo singolo di Ioz

“LUNA”, nuovo brano di Ioz, è disponibile online sulle piattaforme digitali e ora anche in rotazione radiofonica

Il bisogno di evadere dalla realtà che si traduce in un viaggio immaginifico tra i pianeti del Sistema Solare: la luna, a cui deve il titolo il nuovo brano di Ioz, è la prima tappa dell’itinerario fantastico che vede protagonisti due ragazzi desiderosi di uscire fuori dalla routine quotidiana, spingendosi oltre i confini del mondo che conosciamo.

La “Luna” è la rappresentazione della possibilità di trovare un luogo sicuro in un momento storico e sociale in cui abbiamo dimenticato il valore della sana socialità e ci scopriamo nostalgici delle piccole cose.

Il videoclip ufficiale di “LUNA”, diretto da Kevin Petrini, in arte Netax, vede protagonista Ioz in una sequenza di immagini che inizia con la monotona e, talvolta, asfissiante routine quotidiana e termina con un casco, una tuta spaziale e lo slancio coraggioso dell’artista in una corsa finale che, seppur priva di destinazione, è la rappresentazione dell’inizio metaforico del viaggio a cavallo tra sogno e realtà di cui parla la canzone.

Biografia

Filippo Maestrini, in arte Ioz, classe 99` proviene dalla provincia di Siena, precisamente da Radda in Chianti. Nato e cresciuto con una forte attitudine Hip Hop e Underground muove i suoi primi passi nel 2014, collaborando con un artista locale senza un progetto definito. Dopo un periodo di riflessione, Ioz inizia il suo percorso un anno e mezzo fa affiancato dal suo produttore Alessio Cappelli, il quale dalla sua aveva un orientamento musicale più vicino al mondo elettronico. Dal loro incontro si apre una prospettiva di un progetto artistico in cui generi diversi potevano affluire. “LUNA”, nuovo brano di Ioz, è disponibile in digitale dall’8 settembre e in radio dal 24 settembre 2021.

Guarda il videoclip ufficiale su YouTube