Covid: terza dose può portare benefici a chi ha tumori del sangue

I pazienti con tumori ematologici potrebbero trarre benefici dalla terza dose del vaccino Covid: la ricerca su Cancer Cell

Più della metà dei pazienti, che non hanno prodotto anticorpi dopo le prime due dosi di vaccino, ha risposto positivamente alla terza dose, denominata ‘booster’. Lo conferma uno studio della Leukemia & Lymphoma Society. “La dose aggiuntiva di vaccino anti-COVID-19 sembra migliorare la risposta immunitaria in molti pazienti con tumori ematologici – una delle numerose condizioni che possono inibire il sistema immunitario”, afferma l’autrice dello studio dott.ssa Gwen Nichols, Chief Medical Officer della Società.

“Tuttavia, mentre la vaccinazione offre protezione nella maggior parte dei pazienti con tumori del sangue, alcuni non montano una risposta anticorpale completa nemmeno con la dose aggiuntiva”, dichiara Nichols. La Società raccomanda che i pazienti con tumori ematologici, che hanno ricevuto due dosi dei vaccino anti- COVID a mRNA, Pfizer o Moderna, ricevano una terza dose. Non sono ancora state definite le linee guida per coloro che sono stati inoculati con vaccino Johnson & Johnson, ma la Società ritiene che anche questi debbano considerare la dose aggiuntiva e consigliano di parlarne con il proprio medico.

Gli esperti della Società esortano i pazienti con tumori del sangue a continuare a indossare le mascherine e a mantenere il distanziamento sociale. I pazienti con tumori ematologici non vaccinati tendono a presentare infezioni da COVID-19 più prolungate e gravi e tassi di mortalità maggiori.

Lo studio, inoltre, fornisce informazioni sull’effetto dei trattamenti immunosoppressori sulla risposta immunitaria. La terapia con l’anticorpo anti-CD20 rituximab da 6 a 12 mesi prima della vaccinazione era legata allla mancata produzione di anticorpi contro il COVID-19, anche dopo una terza dose di vaccino a mRNA. E alcuni pazienti in trattamento con inibitori della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) non presentavano titoli anticorpali rilevabili contro il COVID-19.

Tuttavia, le attuali linee guida per il trattamento del cancro non suggeriscono di sospendere le terapie o ritardare la vaccinazione anti-COVID-19 nei pazienti con tumori ematologici. La migliore soluzione, secondo la Società, è consultare il medico e sottoporsi alla vaccinazione.

“I livelli di anticorpi nel nostro studio andavano da 2,2 a più di 2.500”, ha affermato il co-autore dello studio Lee Greenberger, Chief Scientific Officer della Società. “Gli anticorpi ci dicono che un paziente ha risposto alla vaccinazione – ed è un risultato positivo, ma gli esperti di vaccini stanno ancora cercando di definire esattamente quale sia il livello di anticorpi necessario per proteggere dall’infezione da COVID-19 o dagli esiti più gravi”.

Sulla base dei risultati di questo studio e di uno precedente, si stima che almeno 100.000 pazienti con tumori del sangue negli Stati Uniti non produrranno anticorpi dopo tre dosi di vaccino Pfizer o Moderna.

FONTE: AIOM