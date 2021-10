Quali sono i nuovi trend per i gioielli dell’autunno 2021

I gioielli sono un modo semplice ed efficace per conferire stile al nostro look. In particolare durante alcuni periodi dell’anno essi possono conferire personalità al nostro aspetto esteriore e interiore. Con l’arrivo dell’autunno e delle temperature più rigide giunge il momento per dare maggior importanza a certi gadget a cui tante persone per una questione pratica e di comodità spesso rinunciano, durante il periodo estivo. In più durante la stagione autunnale ci sono importanti promozioni e nuovi arrivi, per quanto riguarda il campo dei gioielli e dei prodotti di lusso, come preziosi e altro. Se durante lo scorso anno c’era stata una tendenza più minimale, quest’anno stanno tornando in modo prepotente alcuni accessori che potrebbero donare e conferire maggiore eleganza al nostro aspetto. Per questo motivo è consigliabile comprare gioielli a Legnano durante questo periodo che anticipa l’inizio delle festività e dell’arrivo dell’inverno.

Tra le tendenze legate al campo della moda e a quelli dei gioielli per autunno 2021 abbiamo visto come stiano tornando in auge le collane a girocollo. Il nuovo stile che sta diventando un trend da seguire impone una certa attenzione per le cose grandi, vistose e piuttosto colorate. Ancora una volta quel gusto etnico, da mercatino fashion sta dominando la scena, ma nello stesso tempo c’è un ritorno verso il classico, dove abbiamo visto come un semplice décolleté può fare la differenza.

La nuova linea di gioielli per l’autunno

Lo stesso vale per la nuova linea di orecchini e di bracciali, da indossare da qui ad Halloween, fino alle festività di Natale 2021. Collane e orecchini sono quindi in pole position, mentre i bracciali stanno recuperando terreno, come un vero e proprio tocco di classe e di una certa cura per il dettaglio.

Il nuovo trend imperante durante l’autunno 2021

La parola d’ordine è stupire, essere ricercati, quindi il bracciale può essere anche piccolo, poco vistoso, ma deve avere gusto, per conferire al nostro outfit quel giusto tocco capace di valorizzare il nostro aspetto, così come la nostra personalità. È vero che quello che fa la differenza è come le cose vengano portate e quindi indossate, ma c’è anche bisogno di fare una scelta adeguata, basata sulla qualità, perché oggi il numero di persone capaci di capire se un prodotto è buono o no. Tuttavia è bene rivolgersi a esperti nel campo e nel settore dei preziosi come la gioielleria Legnano che opera da lungo tempo e possiede quindi le giuste competenze per consigliarvi e per proporre bracciali, collane e orecchini di gusto e di qualità. Durante le ultime sfilate di moda abbiamo visto come molti brand abbiano dato maggior rilievo a uno stile più ricercato sia per i vestiti, ma soprattutto per gadget come gli orecchini, i bracciali e le collane.

Per gli orecchini in particolare vediamo come quelli a cerchiettosiano un punto fermo nella maggior parte delle collezioni di gioielli e hanno continuato a fare tendenza nelle ultime stagioni. Per l’Autunno/Inverno 2021, i designer hanno reinventato il popolare orecchino con caratteristiche della stagione fresca come i dettagli a lama di coltello da Jonathan Simkhai, le forme allungate come viste da Tanya Taylor e i design scultorei in metallo e bicolore visti da ProenzaSchouler e 3.1 Phillip Lim. Gli stili chunky classici continueranno ad essere la chiave, sia in oro giallo che in argento. Potrebbe essere la nuova tendenza da seguire, se siete persone che ci tengono a stare sempre sul pezzo e alla moda. Altrimenti potete orientarvi verso una scelta più semplice e classica, dato che l’oro e l’argento non tramontano mai.

Conclusioni

Uno stile eclettico e classico, potrebbe essere la nostra soluzione ideale per quanto riguarda i gioielli da indossare durante questo autunno, festività incluse. Proprio durante questi ultimi weekend caratterizzati da giornate ancora miti, è il caso di fare un giro nel vostro negozio di riferimento per vedere dal vivo quali sono i gadget che possono fare al caso vostro per quest’anno.