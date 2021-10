Esce il fumetto “Consumi: la guida per non farsi incantare”

Un fumetto spiega come non farsi incantare dalla pubblicità. Si intitola “Consumi: la guida per non farsi incantare” e contiene 22 dritte per diventare consumatori consapevoli

Come sono nati i black friday? Quanto gli influencer condizionano scelte e acquisti dei follower? Cosa c’è dietro una promozione? A queste e molte altre domande risponde in maniera semplice e efficace un fumetto intitolato “Consumi: la guida per non farsi incantare”. Il manuale, utile per orientarsi nell’infinito mondo di prodotti di ogni tipo, è firmato da Guillemette Faure, autrice e giornalista di Le Monde, e dall’illustratrice Adrienne Barman.

L’albo a fumetti, fuori per Il Barbagianni Editore, spiega cosa si nasconde dietro a innumerevoli pubblicità, slogan e offerte che spingono all’acquisto, e svela 22 “dritte” per diventare consumatori consapevoli.

Sammy, Cesare, Simona e Anna sono i giovani protagonisti di “Consumi: la guida per non farsi incantare”. Quattro ragazzi alle prese con il mondo delle pubblicità e del marketing ma anche con il Signor Buonprezzo, un anziano negoziante che la sa lunga sulle leggi del mercato, chiaramente ‘voce della coscienza’. Poi, come in tutte le storie migliori, in agguato ci sono i Diabolici figuri, di rosso vestiti, capaci di “sedurre” gli ingenui acquirenti in molti modi diversi.

Complice la scelta del fumetto, “Consumi: la guida per non farsi incantare” risulta una lettura utile e divertente per tutte le età. Nonostante l’arte del packaging sia sempre convincente, è fondamentale riconoscere la bontà in base al contenuto, saper leggere con occhio critico le etichette e capire se un prodotto sia davvero a favore dell’ambiente oppure se non ci sia dietro una semplice operazione di facciata (il cosiddetto “greenwashing”).

L’albo illustrato, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), fornisce anche un piccolo dizionario di parole che si sentono pronunciare ormai spesso, ma di cui non sempre si conosce il reale significato. Per sciogliere ogni dubbio, alla fine di un argomento vengono fornite anche alcune dritte, evidenziate in giallo, che aiutano a schematizzare quanto illustrato negli esempi.