Trainect, startup che usa l’intelligenza artificiale per migliorare e monitorare la salute psicofisica dei dipendenti, ha chiuso un aumento di capitale da 175mila euro

Trainect è la startup fondata nel 2020 da Alberto Ronco insieme a Federico Anagni, Simone Proietti Timperi e Loris Nanni che hanno voluto creare una piattaforma proprietaria che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per permettere ai dipendenti delle aziende di migliorare il proprio benessere psicofisico.

Infatti nella piattaforma, i dipendenti delle aziende hanno la possibilità di fare esercizio, ascoltare podcast, fare yoga e altre attività che vengono monitorate dalla tecnologia in grado di dare un punteggio alle loro performance, per incrementare il proprio livello di benessere e fargli guadagnare dei crediti da redimere negli store partner della startup.

Scelta da aziende come Findus, Cisalfa, RDS e Argomm, ora Trainect chiude il suo primo aumento di capitale da 175mila euro di cui 105.000€ da Digital Magics e 70.000€ da Lazio Innova con una Valuation di 1.000.000€.



“Abbiamo creato una piattaforma che possa essere il benefit perfetto per tutte quelle aziende che hanno a cuore la salute dei propri dipendenti, sviluppando una tecnologia che mira a fare in modo che migliorino sessione dopo sessione. Nell’ultimo anno e mezzo lo smartworking, la distanza e gli uffici improvvisati in casa hanno messo a dura prova la salute dei dipendenti. Con Trainect viene data la possibilità di prendersi cura della propria persona e di sentire l’azienda vicina e attenta.” spiega Alberto Ronco, CEO di Trainect.

La piattaforma è la prima che offre la possibilità concreta alle aziende di monitorare il livello di benessere dei propri dipendenti attribuendo un punteggio iniziale che migliora anche del 20% per coloro che la utilizzano in modo continuativo.

L’investimento e gli obiettivi per il futuro

L’investimento verrà utilizzato per ampliare il team di Trainect, totalmente under 35, per le attività di marketing e per migliorare la piattaforma proprietaria rendendola sempre più integrata con paradigmi di gamification e tecnologie di Artificial Intelligence e Machine Learning.

Nel prossimo anno di attività si lavorerà per espandere il portafoglio clienti, sottolineando il tema della produttività legata al benessere dei singoli dipendenti, puntando poi a portare Trainect, la sua tecnologia e la sua filosofia anche ai mercati europei.

“Le organizzazioni grandi e piccole, pubbliche e private devono assumersi la responsabilità del benessere delle proprie persone, questo è il primo passo verso la trasformazione che porta a far fiorire il potenziale di ogni collega e quindi alla crescita sostenibile e duratura. Trainect dà alle aziende uno strumento flessibile e potente per realizzare questa strategia. Per questo l’abbiamo voluta nel nostro portfolio HRTech” afferma Marco Guarna, Partner, Digital Magics.