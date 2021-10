Toyota taglia la produzione: mancano i semiconduttori

Mancano i semiconduttori: il colosso giapponese Toyota taglia la produzione del 15% a novembre. Si tratta di circa 150mila autovetture in meno

ll colosso automotive giapponese e leader mondiale del settore Toyota Motor Corp. ha annunciato in un comunicato la decisione di tagliare la produzione globale di autovetture di novembre del 15%, pari a circa 150 mila unità. La diminuzione, spiega la Dire (www.dire.it) è a causa della carenza di componenti, in particolare semiconduttori.

Pur mantenendo l’obiettivo di produzione di 9 milioni di veicoli per l’anno in corso fino a marzo 2022, fiduciosa in un miglioramento delle condizioni nei prossimi mesi, Toyota ha tuttavia confermato il taglio a causa della chiusura di molti impianti nel sud est asiatico determinata dalla diffusione della pandemia.