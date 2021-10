“Fantasma” è il nuovo singolo di Grey Religion

Disponibile online sulle piattaforme digitali l’ultimo singolo di Grey Religion, nome d’arte di Nicholas Russo dal titolo “Fantasma”

Fuori l’ultimo singolo di Grey Religion dal titolo Fantasma. Grey Religion è il nome d’arte di Nicholas Russo, beatmaker, produttore, rapper e cantante emiliano classe 1997. Con questo pezzo l’autore decide di rivolgersi ai suoi fan mettendo a nudo la sua parte più intima, descrivendo le proprie sensazioni sull’essere e sull’apparire.

Spesso mi sento in questo mondo come un fantasma, anche se dentro di me c’è un mondo tutto da scoprire. Oggi è tutto basato molto sull’apparenza e poco sulla parte introspettiva di una persona, per questo credo che sia un’epoca molto superficiale e fredda, distaccata a livello umano. Anche la mia musica è piena di sfaccettature melodiche diverse da ciò che si sente in giro musicalmente, anche con la chitarra elettrica, che io stesso suono.

Voglio lasciare all’ascoltatore un sentore di verità musicale. (Grey Religion)

BIO:

Nicholas Russo (08/08/1997) in arte Grey religion è un beatmaker, produttore, rapper, cantante emiliano. Fin dall’età di sei anni intraprende il percorso da musicista studiando chitarra elettrica presso Finale Emilia. Si descrive come un bambino un po’ solitario, fuori dagli schemi, che preferiva vivere le sue giornate a suonare piuttosto che andare a giocare. All’età di 11 anni forma due band e inizia a suonare in vari locali e a partecipare a diversi talent nella zona, iniziando così a scoprire il mondo esterno. Dopo il liceo frequenta il conservatorio di Ferrara, ma non soddisfatto del percorso intrapreso inizia a studiare chitarra elettrica nella scuola di musica moderna di Modena, frequentando contemporaneamente corsi di Steimberg Cubase, produzione, mixing e mastering. Realizza inoltre un suo studio di registrazione in casa e comincia ad auto prodursi dando vita a diversi progetti a partire dal dark conscious fino ad arrivare al pop acustico e rock.

Il suo primo album Muoio in poesie è stato pubblicato nel 2019. In quegli anni passa intere notti a registrare e a scrivere canzoni, infatti ha diversi album ancora nascosti al pubblico. Nel 2019 partecipa alla scuola di Mogol in Umbria tramite il concorso Tour Music Fest dove per una settimana prende lezioni di canto e studia diverse strategie di scrittura. Qualche mese dopo entra a far parte dell’etichetta indipendente PMS Studio con sede ad Alfonsine, iniziando così a pubblicare diversi videoclip musicali tra cui Non scherzo sai, Vorrei regalarti, Terrore, Non lasciarmi mai, Dio, arrivando fino ad oggi con Non mi fermo. Negli ultimi mesi ha seguito dei corsi di mixing and mastering dal fonico di Cesare Cremonini e Laura Pausini presso Recording Over Studio a Cento (FE) e ha anche studiato online alcune tecniche di missaggio da Salvatore Addeo (fonico di Emis Killa e Vegas Jones), portando alla crescita del suo studio di registrazione Panic Room. Fantasma è il suo ultimo singolo.