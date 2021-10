Clima teso tra Icardi e Wanda Nara

Pace fatta tra Wanda Nara e Icardi? Il centravanti del Psg ha tentato la via della pace dopo giorni di guerra, ma la modella non rilancia le foto, anzi…

La quiete dopo la tempesta? Sembra essere tornato il sereno tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Almeno a giudicare dalla story Instagram del centravanti ex Inter che in occasione della festa della mamma in Argentina ha postato una foto con geolocalizzazione Milano in compagnia della moglie.

Post e story che tuttavia la modella argentina non ha rilanciato, anzi…questa mattina ha lanciato anche un messaggio criptico, mostrando la sua mano senza anello. Un messaggio a Maurito…? si chiede la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

È evidente che il centravanti del Psg ha fatto un tentativo di riappacificazione, ma non è detto che la riconciliazione già avvenuta? Il 16 ottobre Wanda aveva fatto esplodere la bomba pubblicando una frase che non lasciava spazio all’immaginazione. “Un’altra famiglia rovinata per una tr**a“, aveva scritto.

Il riferimento, si è scoperto nelle ore successive, è a un presunto tradimento di Mauro con l’attrice 29enne Maria Eugenia Suarez detta ‘China’, a quanto pare amica di Wanda.

“Chi di spada ferisce, di spada ferisce”, hanno pensato i detrattori della showgirl. La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nata infatti da un tradimento: lei era legata al calciatore (e all’epoca grande amico di Icardi) Maxi Lopez, da cui aveva avuto tre figli, Benedetto, Valentino e Costantino. Wanda e Mauro hanno invece dato alla luce due bambine: Francesca e Isabella.