Scegliere la caldaia nuova: ecco tutti i consigli

La scelta, l’acquisto, l’assistenza post vendita e la manutenzione periodica di una moderna caldaia a condensazione sono elementi importanti

Sostituire la propria caldaia è un passo che non va fatto alla leggera. La scelta non è semplice, esistono una moltitudine di modelli ed ognuno di questi promette performance molto diverse, tanto che per un profano orientarsi diventa piuttosto complicato.

Pertanto, è molto meglio farsi dare qualche dritta da chi di caldaie se ne intende sul serio, come chi fornisce assistenza agli impianti di riscaldamento domestico.

Di sicuro, il primo consiglio che riceverete sarà di non farvi abbindolare da quelle che possono sembrare grandi occasioni d’acquisto, se in ballo non c’è una caldaia a condensazione ma una della generazione precedente.

Infatti, oggigiorno si possono produrre solo caldaie a condensazione perciò attenti, vi stanno offrendo un avanzo di magazzino e la grande occasione non è per voi ma per il rivenditore.

A seconda delle vostre esigenze, potrete valutare insieme al tecnico il tipo di caldaia che può soddisfarle al meglio. Per esempio, sul mercato ci sono caldaie che si possono gestire da remoto, attraverso il proprio smartphone. Mica male l’idea di poter programmare l’accensione del proprio riscaldamento appena si esce dall’ufficio ed essere accolti da un bel tepore quando si rincasa. Insomma, fatevi assistere da chi conosce bene il mercato e le caratteristiche dei vari prodotti, solo così farete una scelta convinta e consapevole.

La caldaia funziona meglio se l’assistenza effettua regolari interventi di manutenzione

Una volta installata la vostra nuova caldaia, abbiatene cura facendola controllare dalla vostra assistenza di fiducia una volta all’anno. Oltre ad essere un’azione di buon senso, è anche un obbligo normativo.

La manutenzione ordinaria della caldaia ne prevede la pulizia e la revisione, per assicurare sempre un buon funzionamento dell’impianto. Questo intervento deve essere eseguito da un tecnico abilitato, che è tenuto a darne comunicazione al catasto regionale, adibito proprio per il controllo degli impianti di riscaldamento.

Con cadenza biennale, è necessario provvedere anche alla cosiddetta prova dei fumi, vale a dire la verifica dell’efficienza energetica della caldaia. Questo perché una buona combustione permette di risparmiare sui consumi energetici e riduce le emissioni inquinanti nell’atmosfera. Insomma, i controlli regolari svolti dall’assistenza, permettono di ottimizzare le prestazioni della caldaia e di farla vivere più a lungo.

In caso di urgenze dovete poter contare sulla vostra assistenza caldaie

Gli imprevisti, si sa, sono sempre in agguato e aspettano il momento migliore, anzi peggiore, per saltare fuori e scombinare i programmi delle persone. Ecco allora che, nonostante tutte le attenzioni e premure del caso, anche alla vostra caldaia può capitare un imprevisto.

In pieno inverno si blocca e non c’è modo di riaccenderla

Prima di farvi prendere dal panico è meglio prendere il telefono e chiamare la vostra assistenza. Se ne avete scelta una davvero affidabile potete star certi che qualcuno vi risponderà e che i soccorsi arriveranno il più presto possibile.

Un tecnico competente è in grado di individuare il guasto abbastanza in fretta e di intervenire in maniera adeguata per ripararlo. A volte può essere necessaria la sostituzione di un pezzo. Allora, c’è da sperare che il tecnico abbia quello giusto proprio con sé o che lo riesca a reperire in breve tempo. In questi casi, un’assistenza che può contare su un magazzino ben fornito fa la felicità dei propri clienti.