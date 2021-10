Jathson di X Factor pubblica il primo singolo

“BabyLooneyToones” è il primo singolo di Jathson di X Factor 2021: il brano presentato alle auditions arriva in digitale

Fuori su tutte le piattaforme per UMA Records, in distribuzione Sony Music Italy, “BabyLooneyToons”, il singolo di debutto che Jathson ha presentato come inedito alle auditions di X Factor 2021 entusiasmando tutti i giudici e arrivando fino ai Bootcamp con il secondo brano, per poi uscire dalla trasmissione.

Apparentemente leggero, il brano viene trascinato dal ritmo RnB e dalla particolare voce di questo talentuoso artista non binario: è il racconto di sé e dei suoi pensieri, un modo per trascinarci nel suo modo di pensare, un po’ caotico e disordinato di emozioni, ma estremamente libero. Il suo essere sensuale e sfacciato trasmette al pubblico la sua autodeterminazione e coscienza di sé: è pronto a usare tutte le armi a sua disposizione per dimostrare al mondo chi sia davvero.

“Il testo nasce nel 2017, di mattina a scuola studiavo il Decameron di Boccaccio– racconta Jathson- i pomeriggi li passavo a scrivere freestyle sui type beat che trovavo su YouTube insieme a mio fratello. Restai colpito dalla vicenda di ‘Chichibio e la gru’, la gru simboleggia diverse cose: la mia carriera/il mio destino che è un costante stimolo a dare di più, e tendendo verso la simbologia giapponese, si riferisce tra le tante cose alla prosperità, alla buona sorte e lunga vita in quanto c’è la credenza che il volatile possa vivere fino a 1000 anni”.

Di più su Jathson

Artista poliedrico, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) a soli 19 anni Jathson ha già avuto numerose esperienze in campo artistico: la recitazione, altra passione che coltiva parallelamente alla musica, l’ha portato nel 2019 a ottenere un ruolo secondario in “We are who we are” di Luca Guadagnino, prodotto da Hbo e Sky, e nel 2020 a un ruolo da co-protagonista come “Viola” in Nudes, prodotto da Rai Play.