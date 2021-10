Gossip, Ambra Angiolini: “Riparto dal giorno zero”

Ambra Angiolini a Radio Capital ha deciso di rispondere alle polemiche per la separazione dall’allenatore della Juventus, Max Allegri, e il servizio di Striscia La Notizia

Tutti con Ambra Angiolini. L’attrice al centro del gossip per a è stata intercettata da Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia La Notizia che le ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro. Motivo? Essere stata lasciata dall’allenatore della Juventus. Un servizio che ha fatto storcere il naso a molti per la scarsa sensibilità nei confronti di una persona che sta elaborando la fine di una storia d’amore. Anche Jolanda, la giovane figlia di Ambra e del cantautore Francesco Renga, ha risposto con una story in favore della madre, che il giorno seguente le ha risposto così:

Nelle scorse ore, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), a Radio Capital, nella prima puntata de ‘Le Mattine‘ andata in onda dopo le polemiche nate per il tapiro ricevuto da ‘Striscia la notizia‘ per la separazione dal Mister Massimiliano Allegri, Ambra ha deciso di rispondere leggendo una citazione: “Esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui non si vince e non si perde ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che restano ricordi, da quelle che non restano e da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che viene dopo è sempre un inizio, e negli inizi non si conosce sconfitta”.

