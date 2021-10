Diabete: più attività fisica con l’uso di una App

Diabete: l’uso di una App per dispositivi mobili aumenta l’attività fisica e migliora la qualità della vita dei pazienti con insufficienza cardiaca

Un intervento sanitario della durata di 3 mesi e condotto con dispositivi mobili con promemoria settimanali multipli e obiettivi di attività fisica personalizzati aggiornati ha migliorato l’attività fisica, la qualità della vita nei pazienti con insufficienza cardiaca e il profilo metabolomico nel diabete.

“È noto che un’attività fisica regolare è essenziale per una salute cardiovascolare ottimale. Nell’insufficienza cardiaca, lo studio HF-ACTION ha dimostrato che l’allenamento ha migliorato gli outcome e la qualità della vita. Nei diabetici, è stato dimostrato che l’attività fisica migliora il controllo glicemico e riduce le complicanze della malattia”, ha dichiarato G. Michael Felker, professore di medicina e vicedirettore della ricerca clinica della Duke Cardiology e direttore della ricerca cardiovascolare presso la Duke Clinical Research Institute, durante la presentazione dello studio TARGET-HF-DM al meeting annuale della Heart Failure Society of America. “Tuttavia, chiunque si sia mai iscritto a una palestra sa che l’impatto di questo tipo di raccomandazioni è limitato nel tempo per il calo dell’aderenza. Ora esiste una varietà di strumenti digitali, piattaforme e tecnologie mobili che potrebbero consentirci di sfruttarli per migliorare i comportamenti sanitari nel tempo”.

Lo studio TARGET-HF-DM

Per valutare l’efficacia di un intervento sanitario tramite app per dispositivi mobili nel migliorare l’attività fisica e la qualità della vita nei pazienti con scompenso cardiaco e diabete, i ricercatori hanno arruolato in sei centri statunitensi 187 pazienti, con età media di 59 anni, dei quali il 35% erano donne e il 47% afroamericani. Sono stati inclusi pazienti con scompenso cardiaco sintomatico (indipendentemente dalla frazione di eiezione) e diabete se non stavano già partecipando a un programma di attività fisica supervisionato, come la riabilitazione cardiaca, e non presentavano gravi problemi non cardiaci all’attività fisica.

Per la partecipazione era necessario possedere uno smartphone. Tutti i partecipanti sono stati dotati di un contapassi indossabile con promemoria settimanali tramite messaggi di testo per ricordare loro di indossarlo; il braccio di intervento ha inoltre ricevuto ulteriori promemoria testuali e obiettivi di attività fisica personalizzati e incrementali tre volte alla settimana.

La maggioranza dei pazienti (80%) era in classe NYHA II e due terzi avevano HF con frazione di eiezione ridotta.

L’endpoint primario dello studio era la variazione dopo 3 mesi dell’attività fisica misurata dal conteggio medio giornaliero dei passi. Gli endpoint secondari includevano il cambiamento nel punteggio del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), la determinazione del frammento N-terminale del peptide natriuretico tipo B (NT-proBNP) e l’emoglobina glicata a 3 mesi. Gli endpoint esplorativi includevano il cambiamento nel conteggio medio giornaliero dei passi a 6 mesi e il cambiamento nel profilo metabolomico a 3 mesi.

I partecipanti al braccio di intervento hanno ricevuto feedback e obiettivi personalizzati per 3 mesi, mentre la raccolta dei dati è continuata per ulteriori 3 mesi.

I risultati dello studio

Per l’endpoint primario, il conteggio medio giornaliero dei passi per i pazienti nel braccio di intervento è aumentato da 3.628 al basale a 3.752 a 3 mesi. Al contrario, il conteggio medio giornaliero dei passi per i pazienti nel braccio delle cure abituali è diminuito da 3.055 al basale a 2.920 passi a 3 mesi. La differenza tra i gruppi era di 313 passi al giorno, statisticamente significativa. In termini di persistenza una volta che l’intervento è stato disattivato, il conteggio medio giornaliero dei passi nel braccio di intervento è diminuito da 3.752 a 3 mesi a 3.679 a 6 mesi. Nel gruppo delle cure abituali, il conteggio medio giornaliero è diminuito da 2.920 passi a 3 mesi a 2.756 a 6 mesi. Questa differenza tra i gruppi era di 409 passi al giorno, senza raggiungere la significatività statistica.

Anche la qualità della vita a 3 mesi era migliore nei pazienti che utilizzavano l’app, con una differenza media tra i gruppi nel punteggio complessivo del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) di 5,5 punti.

“Ciò che è clinicamente significativo è sempre una cosa difficile da caratterizzare”, ha affermato Felker, evidenziando la differenza nel conteggio dei passi. “Questa scoperta è stata certamente associata a un cambiamento molto grande nella qualità della vita riferita dai pazienti. Naturalmente, in un intervento condotto in aperto, ci sono molti motivi diversi per cui ciò potrebbe accadere: i pazienti potrebbero sentirsi più coinvolti o aver compreso di compiere un’attività utile per la loro salute. In un certo senso, se si trattasse un farmaco, diremmo che è un segnale molto significativo in termini di qualità della vita”.

Gli autori hanno anche dichiarato che non vi era una differenza significativa tra i gruppi a 3 mesi nel dosaggio di NT-proBNP (P = .2) e in quello di HbA1c.

Per valutare il profilo metabolomico, i ricercatori hanno valutato la variazione del dosaggio dell’acetil carnitina a catena lunga in un sottogruppo di pazienti.

“Se non si ha familiarità con questo tipo di profilo metabolomico, i valori elevati di acetil carnitina a catena lunga sono state associate a disturbi del metabolismo nell’insufficienza cardiaca e nel diabete e a una prognosi peggiore”, ha dichiarato Felker. I livelli di acetil carnitina a catena lunga sono generalmente risultati inferiori nel braccio di intervento rispetto al gruppo di cure standard.

Conclusioni

“Nei pazienti con HF e diabete, un intervento sanitario tramite app della durata di 3 mesi ha migliorato significativamente l’attività fisica quotidiana, la qualità della vita correlata alla salute misurata dal KCCQ e i profili metabolomici del sangue periferico. Questi effetti del trattamento sono risultati persistenti dei tre mesi successivi all’intervento attivo. Questi dati hanno importanti implicazioni su come potremmo progettare interventi sullo stile di vita più efficaci nei pazienti sia con HF che con diabete. Abbiamo davvero visto questo come un’analisi esplorativa, generatrice di ipotesi, ma ciò che è stato veramente interessante per noi è stato che anche se la differenza nel conteggio dei passi era abbastanza modesta, i segnali biologici sono andati tutti nella stessa direzione attesa, con un miglioramento del dismetabolismo”, ha detto Felker. “Nei pazienti con insufficienza cardiaca e diabete, il dismetabolismo è potenzialmente una parte fondamentale della fisiopatologia”.

Fonte:

Felker GM. A mobile health intervention to increase physical activity in patients with heart failure and diabetes: the TARGET-HF-DM randomized controlled trial. Presented at: HFSA 2021. September 13, 2021. Denver, CO.