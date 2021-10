Caccia al killer dall’impermeabile giallo arriva su Netflix

Caccia al killer dall’impermeabile giallo, la serie che documenta gli efferati crimini commessi dal serial killer Yoo Young-chul, arriva su Netflix

Il documentario a puntate Netflix Caccia al killer dall’impermeabile giallo segue le azioni criminali di Yoo Young-chul, un serial killer psicopatico emerso nella società coreana nel 2004. La serie è prodotta dalla premiata casa di produzione asiatica Beach House Pictures, una società di Blue Ant Media, e debutterà in esclusiva su Netflix il 22 ottobre 2021.

A cavallo tra il 2003 e il 2004 Yoo Young-chul ha ucciso venti persone in meno di un anno, prendendo di mira soprattutto anziani benestanti, massaggiatrici e giovani donne in diverse zone di Seoul. La serie di atroci omicidi commessi non trova precedenti per numero di vittime, crudeltà dei metodi utilizzati e l’assurda procedura di smembramento dei corpi. Caccia al killer dall’impermeabile giallo documenta i crimini commessi da Yoo Young-chul e l’enorme impatto che hanno esercitato, analizzando gli eventi da punti di vista inediti, con filmati d’archivio e interviste alle persone direttamente coinvolte nel caso e raccontando la storia attraverso le voci di chi ha assistito agli avvenimenti da vicino.

Incentrato sugli impressionanti ricordi dei familiari delle vittime, dell’ufficiale della polizia metropolitana di Seoul incaricato del caso, dei detective, degli investigatori, dei procuratori e degli avvocati, ma anche del primo criminologo coreano ad avere interagito direttamente con l’omicida, Kwon Il-yong, e di altri profiler come Lee Soo-jung e Bae Sang-hoon, il documentario presenta un resoconto approfondito del caso di Yoo Young-chul e di coloro che hanno lavorato per consegnarlo alla giustizia.

Caccia al killer dall’impermeabile giallo ridefinisce la storia del famigerato serial killer, raccontandola attraverso le voci delle persone le cui vite sono state influenzate per sempre dai suoi crimini. La serie in tre parti è diretta da John Choi e Rob Sixsmith, Head of Factual di Beach House Pictures, che hanno lavorato con un team di professionisti provenienti dalla Corea e da Singapore per realizzare un documentario su Yoo Young-chul diverso dai precedenti.

Caccia al killer dall’impermeabile giallo riconferma la reputazione di Netflix per la realizzazione di documentari di alta qualità con materiali inediti e rare interviste alle persone più vicine agli avvenimenti.

Il documentario racconta le storie di chi ha lottato per assicurare il criminale alla giustizia, così come la sofferenza permanente che il serial killer Yoo Young-chul ha inflitto a una società cambiata per sempre da queste tragedie. Caccia al killer dall’impermeabile giallo esordirà il 22 ottobre in oltre 190 paesi, solo su Netflix.