Una torta di querele per il compleanno di Fedez

Fedez compie 32 anni: il regalo di Chiara Ferragni è una torta a tema querele. Il rapper festeggia ironizzando sulle denunce ricevute mese dopo mese

“E poi me ne restano mille” di querele. Ci scherza su ormai Fedez sulle decine di denunce ricevute (solo) nell’ultimo anno. Sono talmente tante in effetti che è difficile ricordarle tutte: da quelle inviate dal Codacons per la raccolta fondi in piena pandemia di Coronavirus a quelle di diffamazione che hanno come mittenti alcuni esponenti della Lega. È così che ieri, nel giorno del suo 32esimo compleanno, il rapper festeggia con una torta a tema. A regalargliela, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la moglie Chiara Ferragni.

Libri di diritto, dita puntate contro, un martello da giudice e varie raccomandate: non manca proprio niente nel dolce perfetto per l’occasione. Gli scatti sono già virali. Eccoli di seguito.