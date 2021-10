La Cina non costruirà più centrali a carbone all’estero

All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi Jinping ha detto che il suo Paese non costruirà più nuove centrali a carbone all’estero

Lo stop cinese alle centrali a carbone all’estero è un annuncio significativo, perché la Cina è stata negli ultimi anni il più grande emettitore di gas serra al mondo.

Inoltre, spiega il WWF, il Paese del Dragone è stato anche un importante finanziatore, investitore e costruttore di centrali a carbone all’estero.

L’annuncio arriva in un momento cruciale, in cui si moltiplicano gli incontri per ottenere un risultato positivo alla grande COP26 ONU sul Clima di Glasgow. Tra gli incontri più significativi, in primo luogo la pre-COP di Milano a inizio ottobre e il G20 a Roma il 30 e 31 ottobre. In particolare nel Summit dei leader del G20 la spinta a porre fine ai sussidi ai combustibili fossili e a fornire i tanto necessari finanziamenti per il clima sarà in cima alle attese di tutti. Poi, la conferenza globale sul clima COP26 a Glasgow, per due settimane dal 31 ottobre, dovrà raccogliere i frutti: il mondo si attende che i leader presentino piani climatici ambiziosi che diano forma al percorso comune per affrontare la crisi climatica.

Commentando la notizia, Manuel Pulgar-Vidal, leader globale del WWF per il clima e l’energia, ha detto: “Questa potente dichiarazione fornisce un segnale significativo ai Paesi che ancora cercano finanziamenti per il carbone, così come ai finanziatori: il tempo del carbone è ormai finito. Speriamo di vedere simili annunci globali su tutte le fonti fossili (non solo carbone ma anche su petrolio e gas): questa è la prossima frontiera con cui dobbiamo misurarci”.

Lunyan LU, CEO del WWF-Cina ha dichiarato: “L’annuncio che la Cina smetterà di costruire nuove centrali a carbone all’estero è un importante passo avanti verso l’obiettivo dell’Accordo di Parigi. Lo slancio aumenterà ulteriormente se i finanziamenti saranno reindirizzati verso le rinnovabili. In collaborazione con altri paesi e partner di sviluppo, la Cina potrà guidare e accelerare la transizione globale verso un’energia pulita e sostenibile alimentata da fonti rinnovabili”.

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, ha commentato: “Il fatto che si comincino ben prima di Glasgow a dare segnali positivi è molto importante. Il lavoro iniziato anche dal G20 Clima ed Energia di Napoli nello scorso luglio deve continuare verso un summit dei leader G20 che aggiunga altri passi significativi nella giusta direzione: questo, dopo i segnali venuti ieri dal Palazzo di vetro, è più a portata di mano”.

La generazione di elettricità proveniente dalla combustione del carbone è responsabile del 30% delle emissioni globali di CO2. La maggioranza dell’attuale generazione è in Asia. Questo annuncio darà anche un segnale importante per altre economie in via di sviluppo. Il WWF ha lanciato l’iniziativa WWF REpoweering Asia, per mettere fine all’utilizzo di carbone e supportare opzioni alternative di utilizzo dell’energia pulita che consentano una giusta transizione