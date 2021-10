Sclerosi multipla: ocrelizumab è sicuro

Sclerosi multipla: per ocrelizumab profilo di sicurezza favorevole in base a trial registrativi, estensioni in aperto e studi real-world

La somministrazione continua di ocrelizumab negli studi clinici e il suo uso più ampio nel contesto del mondo reale hanno mostrato un profilo di sicurezza favorevole e gestibile per la sclerosi multipla (SM) recidivante e la SM progressiva primaria, secondo uno studio pubblicato online su “Neurology”.

Precedenti studi di fase 2 e 3 hanno delineato la sicurezza e l’efficacia di ocrelizumab, portando alla sua approvazione per il trattamento di queste popolazioni di pazienti; tuttavia, si sono verificati eventi avversi.

«Nei periodi di trattamento controllati degli studi registrativi di fase 3, le reazioni correlate all’infusione, le infezioni del tratto respiratorio e le infezioni del tratto urinario sono stati gli eventi avversi più comuni associati a ocrelizumab» scrivono gli autori dello studio, coordinati da Stephen L. Hauser, del Dipartimento di Neurologia della University of California, a San Francisco.

Inoltre, proseguono, «è stato osservato uno squilibrio numerico di tumori maligni in pazienti trattati con ocrelizumab rispetto ai suoi comparatori, per lo più guidato da un più alto tasso di carcinoma mammario; nel complesso, comunque, questi eventi erano rari. In ogni caso, la sorveglianza di sicurezza per comprendere il profilo beneficio/rischio a lungo termine di ocrelizumab nei pazienti con SM è quindi giustificata».

Dati da 11 RCT di fase 2 e 3, sette studi di fase 3b e altri contesti post-marketing

Nella presente analisi, i ricercatori hanno riportato il profilo di sicurezza di ocrelizumab fino a 7 anni di pazienti con SM recidivante e SM progressiva primaria che hanno partecipato a studi clinici o ricevuto un trattamento in contesti post-marketing del mondo reale.

Hanno basato le analisi di sicurezza su dati clinici e di laboratorio integrati di tutti i pazienti che hanno ricevuto ocrelizumab in 11 studi clinici di fase 2 e 3, che includevano il trattamento controllato e periodi di estensione in aperto (OLE), nonché 7 studi di fase 3b: VELOCE, CHORDS, CASTING, OBOE, ENSEMBLE, CONSONANCE e LIBERTO.

Inoltre, hanno utilizzato ulteriori dati post-marketing per eventi avversi selezionati. I ricercatori hanno utilizzato più fonti epidemiologiche per contestualizzare i tassi di incidenza di infezioni gravi e tumori maligni. Hauser e colleghi hanno utilizzato un tempo limite per l’impiego di dati fissato al gennaio 2020 e hanno incluso i dati di 5.680 pazienti con SM, con 18.218 pazienti-anno di esposizione.

I risultati hanno mostrato tassi simili per 100 anni-persona nell’analisi attuale rispetto a quelle all’interno del periodo di trattamento controllato degli studi di fase 3 in termini di eventi avversi (248), eventi avversi gravi (7,3), reazioni correlate all’infusione (25,9) e infezioni (76,2).

Coerenza con i dati di più fonti epidemiologiche

I ricercatori hanno notato coerenza tra gli intervalli riportati nei dati epidemiologici e i tassi degli eventi avversi gravi più comuni, comprese le infezioni gravi (2,01) e le neoplasie maligne (0,46).

«Non sono emersi nuovi problemi di sicurezza in una popolazione eterogenea con SM (in studi clinici più recenti e contesti del mondo reale) che include pazienti naïve al trattamento precoce con SM recidivante-remittente, pazienti con SM recidivante precedentemente trattati con altre terapie modificanti la malattia (DMT), e pazienti con SM progressiva secondaria attiva o SM progressiva primaria che sono più anziani, più disabili e hanno una storia di DMT più lunga e un numero più elevato di comorbilità» scrivono Hauser e colleghi.

In particolare, aggiungono, «i tassi complessivi di eventi avversi ed eventi avversi gravi riportati con ocrelizumab nel periodo di trattamento controllato degli studi di fase 3 erano paragonabili a quelli riportati per il placebo o l’interferone β-1a».

Il profilo di sicurezza di ocrelizumab, fanno inoltre notare, è rimasto stabile durante l’OLE degli studi di fase 2/3 e con l’uso di ocrelizumab in una popolazione con SM più eterogenea in 7 studi aggiuntivi, nonché in contesti del mondo reale.

Favorevole tollerabilità a lungo termine

«I bassi tassi di pazienti che hanno interrotto ocrelizumab a causa di eventi avversi suggeriscono una favorevole tollerabilità a lungo termine che, insieme alla sua efficacia sostenuta, contribuisce all’elevata persistenza osservata nelle coorti del mondo reale» precisano Hauser e coautori.

Relativamente alle analisi dei tassi di malignità e cancro al seno femminile nel programma clinico complessivo e in ulteriori dati post-marketing, queste non indicano un aumento del rischio rispetto a pazienti con SM di riferimento abbinati e alla popolazione generale o un effetto dell’esposizione dipendente dal tempo, scrivono i ricercatori.

«Gli studi di follow-up e post-marketing a lungo termine continueranno a monitorare la sicurezza del trattamento a lungo termine con ocrelizumab in un numero crescente di pazienti» concludono.

Bibliografia:

Hauser SL, Kappos L, Montalban X, et al. Safety of Ocrelizumab in Patients With Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis. Neurology. 2021 Sep 2. doi: 10.1212/WNL.0000000000012700. [Epub ahead of print] link