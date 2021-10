Netflix realizzerà la serie “Grendel”

“Grendel” punta i riflettori sulla linea che separa gli eroi dai cattivi in una nuova serie Netflix: ecco tutti i dettagli

Netflix ha approvato la realizzazione di Grendel, una nuova serie in 8 episodi ispirata al giustiziere mascherato dei premiati fumetti di grande successo di Matt Wagner/Dark Horse.

Tratta dagli straordinari fumetti di Matt Wagner, Grendel segue Hunter Rose, un abile spadaccino, scrittore e assassino che per vendicare la morte della sua amata scatena una guerra contro i più grandi criminali newyorchesi, ma poi capisce che è meglio unirsi a loro piuttosto che cercare di sconfiggerli.

La serie prodotta da Netflix è frutto dell’accordo di prelazione siglato con Dark Horse Entertainment. Netflix e Dark Horse hanno collaborato in precedenza alla popolare serie The Umbrella Academy, al film di Jonas Åkerlund Polar e sono attualmente impegnati nella produzione della serie animata Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.

Il cast include Abubakr Ali (Power Book II: Ghost e Katy Keene, oltre al ruolo da protagonista nel film di prossima uscita di Orion Pictures/Killer Films What If?, diretto da Billy Porter) nei panni di “Grendel”/”Hunter Rose”

Il cast include inoltre:

Jaime Ray Newman (Dopesick, Un amore all’improvviso) nei panni di “Jocasta Rose”

Julian Black Antelope (The Flash, Debris) nei panni di “Argent”

Madeline Zima (Californication, Hacks) nei panni di “Liz Sparks”

Kevin Corrigan (Scenes from an Empty Church, The Get Down) nei panni di “Barry Palumbo”

Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds, The Expanse) nei panni di “Stacy Palumbo”

Erik Palladino (La fantastica signora Maisel, Watchmen) nei panni di “Teddy Ciccone”

Brittany Allen (What Keeps You Alive) nei panni di “Annabelle Wright”

Andy Mientus (The Flash, Dolly Parton: Le corde del cuore) nei panni di “Larry Stohler”

Matt Wagner, ideatore di Grendel: “Sono davvero entusiasta che la saga di GRENDEL, una delle più longeve serie di fumetti indipendenti, sia finalmente adattata in contenuti live action per lo schermo. Sotto l’abile guida dello showrunner Andrew Dabb, il nostro incredibile team creativo, lo straordinario cast e Dark Horse Entertainment hanno iniziato a collaborare con Netflix per produrre questo adattamento provocatorio che porterà i miei personaggi e le mie idee a un pubblico tutto nuovo, offrendo comunque emozioni e sorprese anche ai fan più appassionati. Sono particolarmente lieto di vedere Abubakr Ali nel ruolo di Grendel/Hunter Rose, poiché possiede non solo il carisma, ma anche lo stile pungente e vitale che immagino da anni per il ruolo”.