Adele torna con “Easy on me”: ecco il videoclip

Musica: Adele anticipa il suo prossimo disco con una ballata super struggente. Fuori su tutte le piattaforme digitali “Easy on me”

Se non avete ancora ascoltato il nuovo singolo di Adele preparate una buona scorta di fazzolettini perché l’artista è tornata a fare quello che sa fare meglio di chiunque altro: commuovere e farci piangere. È su tutte le piattaforme “Easy on me”, l’anticipato nuovo singolo che apre all’era di “30”, il disco che vedrà la luce il 19 novembre.

Voce potente, pulita e un pianoforte che la accompagna: sono questi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli elementi che renderanno “Easy on me” un altro classico della cantante britannica. Adele, dopo 5 anni di silenzio e qualche difficoltà incontrata nel percorso, ci racconta tutta la sofferenza attraversata con il divorzio da Simon Konecki. Di questo ma anche della ricerca di una nuova se stessa parlerà “30” e oggi, più che mai, le aspettative sono alle stelle. Su YouTube è online anche il video ufficiale della canzone (che sembra avere più di un riferimento a quello di “Hello”).

Un viaggio in bianco e nero che poi esplode in immagini piene di colori, quelli che Adele sembra aver ritrovato.

Il testo

[Verse 1]

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

[Chorus]

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

[Verse 2]

There ain’t room for a things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I’ve tried

I’ve changеd who I was to put you both first

But now I give up

[Chorus]

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t gеt the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

[Bridge]

I had good intentions

And I had these hopes

But I know it now

It probably hasn’t even shown

[Chorus]

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me