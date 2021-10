Street Food: l’arancino/a siciliano sul trono dell’estate

Deliveroo ha messo a confronto in una sfida social gli street food di più gettonati dell’estate 2021: vince l’arancino/a siciliano

Si è appena conclusa una stagione turistica che ha visto il boom delle principali destinazioni turistiche del nostro Paese, scelte dagli italiani per trascorrere questa caldissime vacanze estive. Ed è l’Arancin* siciliano – il cui ricordo è ancora vivo nella mente e nel palato di molti – ad essere stato eletto dagli utenti di Deliveroo lo street food dell’estate.

La piattaforma leader nell’online food delivery ha messo, infatti, alla prova i ricordi delle papille gustative dei suoi clienti attraverso la “Street Food Challenge”. La sfida, che si è svolta sui canali social della App, ha messo a confronto alcuni tra i più famosi street food di alcune delle regioni che in questa estate hanno fatto il pienone di visitatori.

Dopo aver selezionato le specialità più amate in Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Puglia, gli utenti sono stati chiamati ad esprimere le lore preferenze per eleggere il cibo da strada dell’estate, in un’appassionante sfida che ha coinvolto: arancino/a e pane e panelle per la Sicilia, puccia e panino col polpo per la Puglia, piadina e gnocco fritto per l’Emilia-Romagna, pizza portafoglio e crocchè per la Campania.

L’arancino/a ha superato nettamente la puccia pugliese (77% – 23%) mentre la piadina romagnola ha dovuto cedere il passo per pochi voti a alla pizza portafoglio (51% – 49%). In finale l’arancino/a ha superato di misura la pizza portafoglio con il 52% dei voti venendo eletto lo Street Food dell’estate.

Gli arancini/e su Deliveroo: un amore senza confini (geografici), in forte crescita.

L’arancino/a siciliano/a è uno street food amato in tutta italia ed anche i numeri registrati da Deliveroo testimoniano questa evidenza. Sono 1.300 i ristoranti in piattaforma da cui poterlo/a ordinare e nell’ultimo anno gli ordini sono cresciuti del 77%. Tra le città* che più apprezzano questa specialità a domicilio in testa Riccione (RM), davanti a Biella e Gioia Tauro (RC).

Street Food Challenge: le sfide

Primo turno:

Sfida Emilia-Romagna: Piadina vs Gnocco Fritto 57% – 43%

Sfida Sicilia: Arancini vs Pane e Panelle 82% 18%

Sfida Campania: Crocchè vs Pizza Portafoglio 37% – 63%

Sfida Puglia: Puccia vs Panino col Polpo 54% – 46%

Secondo turno:

Arancini vs Puccia 77% – 23%

Piadina vs Pizza Portafoglio 49% – 51%

Finale:

Arancini vs Pizza Portafoglio 52% – 48%