Sconti a Eurochocolate con i regionali Trenitalia

Sconti al Festival Eurochocolate 2021 per chi lo raggiunge con i treni regionali: a disposizione fino a 45 collegamenti al giorno

Trenitalia si conferma Official Green Carrier di Eurochocolate anche per l’edizione 2021, in programma dal 15 al 24 ottobre.

Il festival internazionale del cioccolato torna, dopo la battuta d’arresto legata alla pandemia, eccezionalmente ospitato presso il Centro Umbriafiere di Bastia Umbra. Destinata a restare unica nel suo genere, per popolare nuovamente le strade di Perugia già dal 2022, questa speciale edizione indoor sarà accompagnata da una serie di eventi di contorno, che offriranno occasioni di spostamento anche verso il capoluogo.

È ormai consolidata la collaborazione fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e la kermesse, tra le più note in Umbria, nell’ottica di promuovere la mobilità sostenibile, nella regione d’Italia che si distingue come destinazione prettamente green.

Chi utilizzerà il treno per raggiungere il Cuore Verde d’Italia e partecipare al Festival del cioccolato potrà così acquistare a 9 euro, anziché a 10, il biglietto d’ingresso, a cui sono associati anche golosi omaggi. Beneficerà inoltre di uno sconto del 10% sul primo acquisto allo stand “Costruttori di Dolcezze”.

Sono fino a 45 al giorno le corse regionali Trenitalia a servizio di Assisi, circa 40 quelle a servizio di Bastia. Ad esempio, per una visita domenicale a Eurochocolate: da Roma Termini, partenza alle 8.15 con arrivo ad Assisi alle 10.29, ritorno da Assisi alle 18.38 con arrivo a Roma alle 20.46; da Firenze, partenza alle 8.02 con arrivo alle 10.41, ritorno da Assisi alle 17.21 con arrivo a Firenze alle 19.54.

Per usufruire delle promozioni basterà esibire al ticket office il biglietto del treno con destinazione Perugia, Assisi o Bastia, valido per lo stesso giorno della visita alla manifestazione, oppure l’abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia in corso di validità, con origine o destinazione in una qualunque stazione dell’Umbria.

Chi scende dal treno nella stazione di Bastia potrà raggiungere Eurochocolate con una passeggiata di circa 15 minuti attraverso il “Pieditour”, percorso guidato con pannelli illustrativi a tema, oppure utilizzando il “Choco Train”, trenino elettrico gratuito che effettuerà spola tra Piazza Mazzini ed il centro fieristico. Inoltre, nelle giornate di sabato e domenica, tradizionalmente quelle di maggior afflusso, Eurochocolate mette a disposizione navette bus per collegare la stazione ferroviaria di Assisi ed Umbriafiere.

Informazioni di dettaglio e acquisto biglietti su www.trenitalia.com, presso tutti i punti vendita Trenitalia e nelle Agenzie di Viaggio convenzionate.