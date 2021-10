Sanità pubblica: l’UE avrà la nuova agenzia HERA

Sanità: la Commissione Europea approva la proposta legislativa per istituire HERA, la European Health Emergency and Preparedness Response Authority

La Commissione Europea approva la proposta legislativa per istituire HERA, la European Health Emergency and Preparedness Response Authority, che dovrebbe diventare l’equivalente UE della Barda, l’agenzia USA creata nel 2006, dopo l’11 settembre 2001, per affrontare le minacce per la salute pubblica. La proposta è annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione a Strasburgo.

La Barda ha fatto la differenza nella risposta alla pandemia di Covid-19, finanziando da subito, in maniera massiccia, le case farmaceutiche nello sviluppo dei vaccini che sono arrivati a tempo di record, a beneficio anche dell’Europa. L’UE non dispone di un’agenzia simile, ma solo dell’ECDC, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che oggi ha pochissimi poteri e personale ridotto e dovrebbe essere rafforzato, e dell’EMA che autorizza i farmaci. HERA dovrebbe occuparsi di prevenire le eventuali prossime pandemie, evitando che l’Unione si faccia cogliere impreparata com’è accaduto con la pandemia di Covid-19.