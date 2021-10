La Ronde di Sperlonga torna dal 16 al 18 Dicembre

Fermata lo scorso anno dall’emergenza sanitaria, quest’anno la Ronde di Sperlonga torna con forza alla sua collocazione pre-natalizia

Torna la Ronde di Sperlonga. La notizia che la gara si farà, è la promessa mantenuta da Sperlonga Racing fatta poco dopo aver annunciato, agli inizi di dicembre dell’anno scorso, di dover annullare l’evento per motivi legati all’emergenza sanitaria.

Una promessa che era anche un debito con lo sport, un debito con i tanti estimatori della gara, con gli appassionati, con gli addetti ai lavori, e che per onorarlo c’è un solo modo: correre!

Ed ecco che arriva la conferma ufficiale: lo svolgimento della 13^ edizione della Ronde di Sperlonga sarà il 16-18 dicembre. Sarà un fine settimana che non tocca la domenica, lasciandola libera, quindi una grande novità per l’evento pontino che appunto farà correre le quattro “piesse” previste sul classico tracciato della “Magliana” tutte al sabato. Un format che avrebbe dovuto essere proposto appunto nel 2020 e che viene dunque riproposto quest’anno, l’edizione contrassegnata da un numero notoriamente “fortunato”.

SPORT E TERRITORIO

La gara è una delle poche gare rimaste a calendario in Italia e soprattutto una delle poche Ronde perdurate nel tempo in Italia e che quest’anno vivrà di nuova linfa con questa piccola, grande rivoluzione sul programma, che prevede al venerdì le operazioni preliminari, quindi verifiche tecniche, ed appunto l’impegno agonistico sarà nell’intero arco della giornata di sabato. Con ciò viene lasciata libera la domenica, sia per agevolare i rientri nel sempre frenetico periodo pre-natalizio che magari anche il poter favorire la visita della riviera di Ulisse, affascinante anche d’inverno. L’evento-rally, a Sperlonga, è sempre stato pensato oltre che per lo sport, come irrinunciabile veicolo di promozione del territorio, viste le numerose presenze che arrivano da tutta Italia e talvolta anche dall’estero.

La sfida sarà strutturata come nel recente passato, la logistica rispetto alle passate edizioni subirà alcune variazioni, al fine di rispettare alla lettera le normative anti contagio previste dai protocolli governativi e federali. Partenza ed arrivo saranno dall’area assistenza ubicata a Fondi, luogo che si adatta al meglio possibile per il rispetto delle norme sanitarie.

Sperlonga Racing, prima di decidere di tenere a calendario il proprio evento ha operato infatti un’attenta valutazione delle varie problematiche annesse alla perdurante emergenza epidemiologica, sicuramente anche considerando che durante tutto questo periodo di emergenza ha ricevute tante richieste da parte di piloti e squadre al che la gara potesse corrersi, da tanto che oramai è diventato un appuntamento irrinunciabile per il “Buon Natale” dei rallisti di tutta Italia.

Sarà dunque un impegno importante, quello che lo staff di Sperlonga Racing, insieme alle amministrazioni del territorio pontino, dovrà sostenere per mettere in piedi la gara: dal surplus di lavoro per il rigoroso rispetto dei protocolli sanitari previsti per il contenimento epidemiologico, al fattore economico, ciò dovuto alla difficoltà per reperire sponsor e partner a sostegno della macchina organizzativa.

TORNA LA “MAGLIANA”

Sarà la prova speciale “La Magliana”, vale a dire il teatro di sempre per le sfide. Una “piesse” dal passato importante, dieci chilometri di adrenalina pura, teatro di grandi sfide al rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del rallismo del centro Italia. Un nastro di asfalto che pare fatto apposta per una corsa di rally, che parte praticamente da Sperlonga, molto tecnico, con la seconda parte dell’impegno in salita punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Una prova che, a detta di chi vi ha corso, da Robert Kubica a Max Rendina, da Renato Travaglia a Fabio Gianfico, a Giuseppe Testa, a Tonino Di Cosimo, Luca Ferri e molti altri, sono stati tutti concordi nell’affermare che regala sensazioni decisamente forti.

Sperlonga Racing tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per la gara NON sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla partenza e l’arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

LA GARA SEMPRE MOLTO “SOCIAL”

Da anni la Ronde di Sperlonga ha sempre tenuta attiva tutto l’anno la propria identity su Facebook, nell’ottica di creare relazione ed interazione con sportivi, amici, estimatori e condividere la passione per le corse, soprattutto per il Rally di Sperlonga. La pagina Facebook è una vera e propria “board” di informazioni e di scambio opinioni praticamente tutto l’anno, non solo in occasione della gara.

All’attività “social”, che sulla piattaforma Facebook ha superato AMPIAMENTE i 10.000 “like”, viene ovviamente affiancata quella del sito web ufficiale dell’evento che, a conferma della vitalità organizzativa, molto “friendly” per i visitatori.

#RallyRondesperlonga2021 #rally #rallycar #rallyracing #rallying #motorsport #sperlonga

#provaspeciale #lamagliana #rallyshow #RivieradiUlisse

www.rallydisperlonga.it

FACEBOOK: www.facebook.com/RallyRondeSperlonga