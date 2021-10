Domina Burlesque Show torna al Kill Joy di Roma

Torna il Domina Burlesque Show: appuntamento il 14 ottobre 2021 alle ore 21.00 al Kill Joy in Via Appia Nuova 1228, Roma

Autunno è sempre Domina Burlesque Show nella consueta sede del Kill Joy a Via Appia Nuova, giovedì 14 ottobre dalle ore 21.00, nuovi numeri e guest stars internazionali e nazionali per lo spettacolo tutto al femminile, ideato da Holly’s Good, performer di burlesque conosciuta a livello mondiale.

Non solo burlesque ma tutte le arti sul palco, dalla musica, alla danza, alla pole dance.

Stavolta sul palco ben due performer direttamente da oltremanica Belle de Beauvoir una combinazione esplosiva tra l’eleganza delle famose cortigiane di Montmartre con lo sfacciato bump ‘n’ grind di una pin-up degli anni Cinquanta, pura grazia e slancio per le sue esibizioni.

Sempre da Londra la bionda e conturbante Athena Beauvoir, ballerina professionista, ma dalle “forme sbagliate”, ora super showgirl, modella boudoir vintage, finalista a Miss Burlesque 2019 in UK, praticamente atomica.

Sul palco la performer Martina Cariello, con la passione per la danza fin da bambina, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, vince una borsa di studio e va a studiare a New York alla Peridance Capezio Center. Sempre a New York scopre la sua propensione anche per il canto. Sul palco è un’artista a tutto tondo in grado di interpretare la musica e tradurla attraverso il linguaggio del corpo.

La pole dance è affidata alla partenopea Sarah Gallo, pioniera dell’Exotic Pole dance a Napoli ed insegnante di pole a livello internazionale. La sua indubbia sensualità e bravura le sono valse molte pagine sulla famosissima rivista “Men’s Health”, oltre ad apparizioni su MTV ed in videoclip musicali.

L’intrattenimento musicale è affidato anche stavolta a Valentina Naselli, poliedrica artista che spazia dai musical più famosi d’Italia, agli spettacoli teatrali ma anche nel ruolo di regista e autrice, insegnante di recitazione e dizione e speaker radiofonica. Una vera forza della natura e un’artista straordinaria a tutto tondo.

Il numero conclusivo, come d’abitudine sarà affidato alla splendida Holly’s Good, nuovamente a Roma, dopo essere stata protagonista del Vaudeville Variety Revenue a Berlino.

Lo spettacolo è solo su prenotazione, nel rispetto delle normative anticovid vigenti, per info e prenotazioni si prega di contattare il 3517446956.