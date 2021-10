Tempo di funghi: come evitare le intossicazioni

Intossicazione da funghi velenosi in agguato con l’arrivo dell’autunno: ecco i consigli per un consumo sicuro e i miti da sfatare

Anche se il consumo dei funghi non si verifica solo in autunno, ma ormai è presente in tutte le stagioni, sicuramente nei mesi dopo il periodo estivo aumentano le disponibilità di questo “frutto della terra” e gli immancabili casi di avvelenamento.

Ogni anno, purtroppo non mancano le intossicazioni da funghi per cui è necessario l’intervento degli specialisti del Centro Antiveleni. I sintomi sono diversi e dipendono dalla specie consumata. Nei casi più gravi il fegato può subire danni irreparabili e il trapianto, può essere l’unica soluzione.

Per una maggiore sicurezza alimentare, i consumatori di funghi devono adottare precauzioni in fase di acquisto (comparare solo quelli con il cartellino di controllo micologico), trasporto (no ai sacchetti di plastica), preparazione e consumo del cibo. Nel caso, invece, di funghi raccolti è importante farli controllare da un micologo. Tra le regole d’oro c’è quella di non improvvisarsi esperti e di rivolgersi sempre a un micologo professionista per fargli controllare il raccolto (servizio offerto gratuitamente dalla ATS di appartenenza: consulta qui l’elenco di Regione Lombardia >>>). Anche perché in alcuni casi le specie tossiche sono davvero dei “sosia” di quelle innocue e ci vuole un occhio allenato per saperli riconoscere.

Miti da sfatare: non è vero che…

Tutti i funghi che crescono sugli alberi sono commestibili.

Sono buoni se sono stati mangiati da parassiti.

Diventano velenosi se sono cresciuti vicino a ferri arrugginiti.

Sono tutti velenosi se cambiano colore al taglio.

La velenosità è data dall’aspetto.

10 regole d’oro per non intossicarsi

Mangiare solo funghi controllati da un micologo.

Consumarne quantità moderate.

Non somministrarli ai bambini.

Non ingerirli in gravidanza.

Consumarli solo se in perfetto stato di conservazione.

Consumarli ben cotti e masticare correttamente.

Sbollentarli prima del congelamento e consumarli entro 6 mesi.

Non consumarli se raccolti lungo le strade o vicino a centri industriali o aree coltivate.

Non regalarli se raccolti e non controllati.

Attenzione ai funghi sott’olio: si può sviluppare la tossina botulinica.

Cosa fare in caso di intossicazione

Se, dopo l’ingestione di funghi non controllati, insorgono disturbi, non tentare di curarsi da soli ma recarsi in Pronto Soccorso, portando con sé tutti i residui di funghi, sia quelli cotti sia quelli crudi e i resti di pulizia. Se altre persone hanno consumato gli stessi funghi, contattarli immediatamente e inviarli al Pronto Soccorso.

Non esiste un antidoto in grado di neutralizzare le tossine mortali dei funghi, ma è necessario allontanarle il prima possibile dall’organismo, con la lavanda gastrica e la somministrazione di carbone vegetale in polvere, oltre all’infusione di liquidi per via endovenosa, necessaria per riequilibrare la perdita di acqua e sali minerali, determinata dai ripetuti episodi di vomito e diarrea.

Come si manifesta l’intossicazione da funghi non commestibili

Le manifestazioni cliniche sono a volte sfumate e sfuggono al controllo medico perché scambiate dal paziente, ma a volte anche dal medico curante, per sindromi gastroenteriche simil-influenzali.

Spesso nell’intossicazione sono coinvolti più commensali e, a seconda dell’esordio dei sintomi, si possono distinguere quelli a breve latenza, che insorgono tra i 30 minuti e le 6 ore dall’ingestione, e quelli a lunga latenza, tra le 6 e le 20 ore. In caso di ingestione di più specie fungine, ovviamente il tempo di comparsa dei disturbi non è significativo: una specie con breve latenza maschera quella con latenza lunga.

Le sindromi a breve latenza sono:

– sindromi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, disidratazione)

– sindrome panterinica (sonnolenza, agitazione, disorientamento, convulsioni)

– sindrome muscarinica (sudorazione, lacrimazione, ipotensione, difficoltà respiratorie)

– sindrome psicotropa (allucinazioni)

– sindrome coprinica (in associazione ad alcool: arrossamento cutaneo, agitazione, ipotensione)

– sindrome paxillica (per ingestioni ripetute, anemia emolitica)

– sindrome nefrotossica (insufficienza renale transitoria)

Le sindromi ad esordio più tardivo di solito caratterizzano le intossicazioni più pericolose, che hanno come organo bersaglio il fegato, e che nei casi più gravi possono portare a danni molti seri, tanto che, a volte, l’unico rimedio è un trapianto salva-vita. In particolare sono:

– sindrome falloidea (ripetuti episodi di vomito e diarrea, epatite acuta con

possibile necessità di trapianto. È potenzialmente mortale)

– sindrome orellanica (insufficienza renale con necessità di dialisi o trapianto)

– sindrome giromitrica (sonnolenza, agitazione, convulsioni, contrattura

muscolare, anemia emolitica, danno epatorenale)

Insomma con i funghi non si scherza, le uniche mosse giuste per goderseli al meglio sono prudenza e conoscenza.

Scopri tutti i consigli dal Centro Antiveleni

Sfoglia la “Guida alla prevenzione delle intossicazioni”

Bambini: una fiaba per educarli

Con i funghi non si scherza e così anche una fiaba può essere una carta su cui puntare per fare prevenzione.

Il significativo incremento dei casi di intossicazione nella fascia pediatrica da 0 a 14 anni ha portato all’ideazione di una fiaba per l’educazione dei più piccoli e dei loro genitori, pensata e realizzata dagli stessi specialisti del CAV-Milano.

Nel racconto sono presenti tutti gli attori della vita reale: Re Baldassarre è il consumatore di funghi giudizioso che si preoccupa della commestibilità dei funghi raccolti;

la Principessa Cloe rappresenta il raccoglitore occasionale che si affida ad amici o conoscenti per il riconoscimento dei funghi raccolti;

Saltellino è la persona più pericolosa, superficiale e incompetente, pensa di conoscere i funghi solo perché li ha sempre raccolti.

Infine c’è il Guardaboschi, il micologo esperto, grazie al cui intervento si arriva a un lieto fine.

Leggi tutta la fiaba…>>

La fiaba “Porcin Nino” spiega invece come anche i funghi commestibili possano essere pericolosi.