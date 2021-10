Gossip: è finita la storia tra Elodie e Marracash

Gossip: Elodie e Marracash in crisi secondo “Chi”. Nel numero della rivista in edicola questa settimana la cantante fotografata con un altro uomo

La storia tra Elodie e Marracash starebbe attraversando, da diverse settimane, una profonda crisi. Lo dicono i giornali di gossip, non commentano i diretti interessati. A lanciare il colpo di scena, però, è Chi. Nel numero in edicola questa settimana, il magazine pubblica scatti inediti dell’artista di Andromeda in compagnia di un altro uomo. Davide Rossi, per la precisione. Ex modello e manager di Armani. Come svela Chi, tra i due, fotografati in giro per Milano e poi sotto casa di lei dove sono rientrati anche dopo una cena con amici, ci sarebbe già “molta sintonia”.

È veramente finita con Marracash?

Si accende così ancora di più il gossip sul possibile addio a Marracash, con il quale Elodie ha iniziato una storia nel 2019. In studio per la registrazione del duetto in “Margarita” il colpo di fulmine.

Poi sui social gli scatti personali della vita insieme, che da qualche settimana, invece, sono totalmente spariti. A Radio Deejay, la cantante aveva parlato di un allontanamento social per mantenere la privacy. Un cambiamento di rotta che fan e esperti di cronaca rosa hanno, però, interpretato come l’inizio della fine.

Lo scorso settembre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), un ulteriore commento rilasciato a Vanity Fair: “La nostra relazione? È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.