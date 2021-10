Chiara White protagonista al Vibra Song Contest

La cantante Chiara White vince il secondo premio per la categoria Original della prima edizione del Vibra Song Contest

Chiara White vince il secondo premio per la categoria Original della prima edizione del Vibra Song Contest. Un format innovativo, che nasce in digitale, ma dal cuore caldo e vibrante, per andare oltre il tradizionale concetto di contest. Tre fasi di selezione tramite ascolto dei brani più una fase finale, svoltasi a Roma in settembre.

La giuria, composta da Giampaolo Rosselli, Tony Pujia e Giuseppe Lorenzoni, dopo aver apprezzato il brano in concorso “Neroseppia”, primo singolo estratto dal secondo lavoro discografico della cantautrice uscito a maggio 2021 “Pandora”, conferma il giudizio di fronte alla performance live, eseguita con chitarra, loop station e una certa dose di teatralità.

GUARDA IL VIDEO DI “NEROSEPPIA” QUI

Chiara White si aggiudica il secondo premio, consistente in Promozione VIP Kickstart SpotiGrow con posizionamento del brano in modo reale ed organico in 1000 playlist indipendenti + 1000 playlist collaborative del genere.

QUI il link al video della finale, con le esibizioni di tutti i finalisti.