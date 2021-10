Torna Uomini e Donne: ecco le anticipazioni

Uomini e Donne torna oggi, martedì 12 ottobre, alle 14.45 su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda

Uomini e Donne torna oggi, 12 ottobre, alle 14.45 su Canale 5. Il dating show di Canale 5 ha lasciato il posto ad Amici 21, che doveva essere recuperato per mandare in onda le sfide speciali che hanno coinvolto i concorrenti a seguito di un provvedimento disciplinari. Per l’occasione, Maria De Filippi ha inviato Gaia per la presentazione del nuovo singolo ‘Nuvole Di Zanzare‘.

UOMINI E DONNE, LE NOVITÀ (SPOILER ALERT)

A Uomini e Donne sta per arrivare un nuovo o una nuova tronista. Perché? La ‘padrona di casa’ ha cacciato dal programma Joele Milan dopo aver preso in giro la produzione. Questo momento, però, non è ancora stato mandato in onda. Ma cosa è successo? Il tronista ha trasgredito le regole del U&D scrivendo alla corteggiatrice Ilaria tramite il profilo Instagram di un suo amico, e questo ai protagonisti del ‘trono classico’ non è permesso.

Inoltre, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il tronista Matteo Fioravanti ha scelto la donna della sua vita: la corteggiatrice Noemi. E così in studio sono rimasti soltanto i troni di Andrea Nicole e Roberta Giusti. Molto probabilmente arriverà presto qualcuno al posto di Joele.