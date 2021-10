Online “Zero”, il nuovo disco di Francesco Dal Poz

Francesco Dal Poz online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo album “Zero”: il disco fuori per Be NEXT Music / Sony Music Italy

Disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Zero” (Be NEXT Music / Sony Music Italy), il nuovo disco del cantautore Francesco dal Poz. Dallo stesso giorno sarà disponibile in radio il singolo “Estate spaziale”.

L’album “Zero” rappresenta una sorta di ripartenza, appunto, da zero per il cantautore veneto. I 12 brani contenuti nell’album vedono la stretta collaborazione con Roberto Visentin, produttore artistico, e con tre ospiti: Reinaldo Anastacio, cantautore e compositore brasiliano presente in “Rio”; Riccardo Rossi, batterista dei The Sun in “Adesso è qui” e Luca Donazzan, bassista dei Lost che ha eseguito una parte in “Tisana”.

Il singolo “Estate spaziale” terzo estratto dal disco, come racconta Francesco Dal Poz prende spunto dalla gioventù del cantautore: “I ricordi dell’adolescenza restano tra i più significativi. Oggi sono cresciuto e guardo quei momenti come qualcosa di sempre più lontano. È in questo brano che ho voluto raccontarli con la dovuta nostalgia, tenendo comunque bene a mente che sebbene i ricordi siano importanti, “l’adesso è tutto quello che ho”.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZdLIgipbgrA

Tracklist: Tisana, Cerco casa, Pancake, Vivere d’istanti, Banale, Un sorriso alla volta, Rio, Novantanove, Estate spaziale, Adesso è qui, Bonsai, Non ho più nulla

Biografia

Francesco è un cantautore polistrumentista di Treviso. La musica lo accompagna da sempre: a 9 anni scrive le prime canzoni e passa l’adolescenza tra lo studio di registrazione e i palchi. Ad oggi conta l’esibizione in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Puglia e Sardegna, articoli in svariati giornali e portali tra i quali Sky Tg24, Il Sole 24 Ore, Libero, TIM Gate e molti altri, interviste e passaggi radiofonici in decine di radio a livello locale e nazionale tra le quali Rai Radio 1, oltre l’intervista e l’esibizione su Rai 2.

Condivide il palco con Zero Assoluto, Iva Zanicchi, Ronnie Jones, Damien McFly e molti altri. Gli viene conferito il “Premio della Bontà” per l’impegno sociale manifestato attraverso i concerti. Le sue canzoni sono cariche di energia e positività e diventano uno spunto per riflettere sul valore della vita.