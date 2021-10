Il reboot di Gossip Girl sta per arrivare in Italia

Dal 27 ottobre debutterà su Sky Serie e in streaming su Now il reboot di Gossip Girl: divisa in due parti, in Italia la prima stagione sarà online senza interruzioni

“Nuovo cast, nuove storie, stessa esclusiva scuola dell’Upper East Side: torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan”

Torna l’iconica Gossip Girl, uno dei teen drama più amati e seguiti degli ultimi due decenni, che arriva su Sky e in streaming su Now con l’attesissima nuova serie ambientata nello stesso universo narrativo di quello che ormai è un vero e proprio classico della cultura pop. Una nuova, sempre più fluida e multiculturale generazione di studenti è pronta, infatti, a prendere possesso dei corridoi, delle aule e soprattutto della scalinata della scuola privata più “in” dell’Upper East Side.

Creato da Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, e basata sulla serie di romanzi di Cecily von Ziegesar nonché sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, il sequel vede un accattivante cast interpretare una nuova generazione dell’élite di Manhattan, con nuove storie raccontate in chiave ultra-contemporanea. Ancora più scandali e drammi e una nuovissima, sempre più temuta Gossip Girl, misteriosa e onnisciente narratrice della serie (cui in originale, proprio come nella serie madre, presta la voce Kristen Bell).

GOSSIP GIRL, LA STORIA

Si torna nell’esclusiva Constance Billard St. Jude’s School. Mentre la giovane influencer Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya finalmente possono passare del tempo assieme senza preoccuparsi del giudizio dei loro rispettivi padri, ‘Gossip Girl’ torna a colpire. Solo che questa volta non si tratta di Dan Humphrey o di qualcuno con una storia simile alla sua, bensì di un gruppo di professori decisamente stufi dei loro facoltosi e viziatissimi studenti, ai quali è arrivato il momento di farla pagare…ovviamente con scottanti rivelazioni e pubbliche umiliazioni nella piazza virtuale dei social network. A farne le spese in prima battura sarà proprio il rapporto tra Julien e Zoya, che si ritroveranno da complici a rivali.

GOSSIP GIRL, IL CAST

Nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

QUANDO E DOVE ESCE

Il 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” debutterà su Sky Serie e in streaming su Now con il già chiacchieratissimo sequel, che con ascolti record in USA – dove è diventato il debutto migliore dell’anno su HBO Max – è stato appena rinnovato per una seconda stagione.

Divisa in due parti, con la seconda che uscirà negli Stati Uniti e su Sky a novembre, la prima stagione della nuova serie verrà proposta su Sky e su Now senza interruzioni.

Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dal 22 ottobre tutte le sei stagioni del primo Gossip Girl saranno per intero disponibili on demand su Sky e in streaming su Now. Dalla stessa data, inoltre, si accende un nuovo canale pop-up alla posizione 113 del telecomando, che proporrà le maratone delle sei stagioni in attesa del debutto della nuova serie.

IL TRAILER