Harry e Meghan non saranno all’evento in memoria di Lady D

Harry e Meghan disertano la festa in memoria di Lady Diana del prossimo 19 ottobre: è ufficiale. Il motivo? Non avrebbero avuto tempo…

La notizia era nell’aria già da un po’, ora è arrivata l’ufficialità: Harry e Meghan Markle non parteciperanno al memoriale in ricordo di Lady Diana. La festa prevista per il 19 ottobre sarà l’occasione per ringraziare chi ha partecipato alla realizzazione della statua inaugurata lo scorso 1 luglio, in occasione del 60esimo compleanno della principessa morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997.

Perché hanno deciso di non essere presenti? Ufficialmente per l’impossibilità di combaciare giorni e orari liberi a entrambi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Secondo Us Weekly, invece, Harry avrebbe già ringraziato personalmente i finanziatori della statua, venendo meno quindi il motivo di un viaggio Oltreoceano. L’evento prevede oltre 100 invitati tra cui membri della famiglia Spencer e cari amici di Lady D come Elton John.