“Dolce Vita” è il nuovo spot di Baci Perugina per una limited edition che vede l’incontro di due grandi eccellenze italiane: la tradizione dei Baci e la creatività di Dolce&Gabbana

Arriva in TV, in Rete e sui canali Social il nuovo spot di Baci Perugina con la creatività di Dolce&Gabbana che celebra Dolce Vita, l’ultima limited edition di Baci Perugina. Un vero e proprio inno all’amore in tutte le sue forme, attraverso il racconto spensierato e colorato di emozioni che meritano di essere vissute.

Sulle delicate note di “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar, scorrono sullo schermo momenti che spalancano il cuore alla gioia: un bacio è passione e allegria, amicizia e segreto, intensità e spensieratezza, intesa speciale e condivisione di un momento magico. Come l’assaggio del nuovo Bacio Dolce Vita, con il suo morbido cuore di gianduia, la fresca granella al gusto di limone e la croccante nocciola intera, il tutto avvolto da un sublime cioccolato bianco con note di vaniglia. Una delicata pralina che evoca la tradizione artigianale siciliana in particolare nel gusto di limone, un agrume che è espressione perfetta delle atmosfere mediterranee.

L’incontro di due grandi eccellenze italiane non poteva che regalare dei magici momenti di piacere: la tradizione di Baci Perugina e la creatività di Dolce&Gabbana si uniscono oggi in un progetto di ampio respiro in cui si rifletteranno il fascino e l’amore per l’Italia, la moda, il gusto e le emozioni più autentiche.