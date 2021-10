Claudio Rigo online con il nuovo brano “In viaggio”

In radio e su tutte le piattaforme digitali “In viaggio”, il nuovo singolo di Claudio Rigo suonato su un magnifico pianoforte a coda da concerto

Arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali “In viaggio”, il nuovo singolo di Claudio Rigo suonato su un magnifico pianoforte a coda da concerto, poi mixato presso lo Studio B Recording di Milano.

“Volevamo ottenere il suono più naturale possibile, e un effetto quanto più simile ad un live – dichiara lo stesso artista – L’intenzione era quella di tirare fuori tutto, i respiri, i movimenti del pedale del pianoforte, quelli dei martelletti che battono sulle corde, le dita che si muovono sui tasti. È stato un po’ come mettersi a nudo interpretando in chiave acustica un brano che racconta, appunto, di un viaggio. Fatto anche di qualche rimpianto, ma soprattutto di desideri”.

https://bit.ly/3a7Eu6C

https://spoti.fi/3sUzZEW

https://apple.co/3oSvf0T

Claudio Rigo nasce a Torino il 26 novembre 1970 dove studia, vive e lavora fino al 2010. Dopodiché si trasferisce a Milano, dove risiede tuttora. Inizia fin da piccolo a suonare e a studiare il pianoforte, sostiene gli esami presso il Conservatorio di Alessandria.

Tra gli anni ‘90 e 2000 conduce la carriera di pianista di piano bar in giro per l’Italia. Poi interrompe e si dedica all’attività prima di imprenditore, e poi di dirigente, di aziende del campo tessile, attività attuale, e in questi ultimi tre anni ha ricominciato ad incidere nuovi brani. È un cantautore totalmente auto prodotto.