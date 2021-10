Violenze No Green Pass a Roma: arrestate 12 persone

Ci sono anche i leader di Forza Nuova, Fiore e Castellino, tra gli arrestati per gli scontri di ieri a Roma alla manifestazione dei No Green Pass

Sono 12 le persone arrestate nel corso della notte a Roma per i disordini che, ieri pomeriggio, hanno sconvolto la Capitale. Tra questi anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente responsabile nazionale e coordinatore romano dell’organizzazione neofascista Forza Nuova come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente responsabile nazionale di Forza Nuova e capo romano del movimento di estrema destra, sono tra le persone arrestate nel corso della notte in relazione agli scontri avvenuti ieri a Roma”. Lo comunica in una nota il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Insieme alla Ministra Lamorgese- conclude- auspico che tutte le forze politiche esprimano ferma e incondizionata condanna contro inammissibili manifestazioni violente che nulla hanno a che fare con la legittima espressione del dissenso”.

“Chi attacca il sindacato mette in discussione le libertà fondamentali. Ricordiamo che 100 anni fa una dittatura sanguinaria mosse i primi passi proprio con le aggressioni alle organizzazioni sindacali. Dobbiamo respingere queste aggressioni e costruire gli strumenti per difendere la repubblica e la democrazia in modo più efficace. E’ evidente che da tempo le organizzazioni neofasciste stanno cavalcando il malessere e il dissenso sulle misure necessarie a contrastare virus per finalità diverse. E questo credo sia elemento di riflessione che debba portare anche a delle conseguenze”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine della cerimonia di deposizione della corona al monumento alle vittime del lavoro a La Spezia. Sempre a La Spezia Orlando ha fatto visita alla Camera del lavoro per esprimere ancora solidarietà alla Cgil.