Previsioni meteo 10 ottobre 2021: il maltempo insiste al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 ottobre 2021: tempo stabile ma con temperature inferiori alle medie al Centro-Nord, piogge e temporali al Sud Italia

Il secondo weekend di ottobre si chiude con condizioni meteo instabili al Sud, a causa di un vortice ciclonico che da alcuni giorni sta interessando l’Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque piogge e temporali, con possibili locali nubifragi, su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Piogge deboli sulle Marche, sulla Puglia e anche su Calabria e Basilicata. Bel tempo sul resto delle regioni con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il quadro meteo rimarrà invariato, con possibilità di piogge sul versante adriatico e zone interne del Centro. Tra martedì e mercoledì potrebbe inoltre formarsi un nuovo vortice al Centro-Sud. Di conseguenza saranno possibili condizioni di intenso maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud Italia.

Intanto per oggi, domenica 10 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma alternata a schiarite e senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulla Romagna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata piogge sparse in arrivo su Friuli, Veneto e Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in calo fino a 1300-1400 metri.

Al Centro al mattino piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulla Toscana. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori con cieli irregolarmente nuvolosi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo instabile con piogge sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta sui settori tirrenici. Neve in calo fin verso i 1500 metri.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; nessuna variazione in serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile o perturbato su regioni Peninsulari e Sicilia con piogge e temporali diffusi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni diffuse al meridione, localmente intense tra Basilicata e Calabria, più asciutto sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più stabile sulle Isole Maggiori.

In Calabria tempo instabile nella giornata con deboli piogge in mattinata e poi anche nel corso delle ore pomeridiane su tutto il territorio; instabilità attesa anche in serata su tutti i settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo.

