Carolina Rey compie 30 anni: grande party a Roma

Indimenticabile compleanno da cifra tonda per Carolina Rey. La bella conduttrice romana, reduce dal successo del suo ultimo impegno televisivo “Andiamo a 110” andato in onda su Rai2, ha festeggiato 30 anni circondata dall’affetto e dal calore di parenti e amici. La raffinata cena, tra finger food, primi piatti della tradizione laziale e fiumi di champagne, si è svolta presso l’hotel Villa Pamphili di Roma.

Fasciata in un sexy abito viola, la Rey ha radunato attorno a sé numerosi volti del mondo dello spettacolo che non sono voluti mancare alla sua divertente festa in stile Pop Art. Tra gli ospiti intervenuti:, conduttrice di “” su Rai1, il regista, padrona di casa de ““, gli attori. Presenti i cantautori, ex compagni di avventura a “” della Rey. Ma anche. Al termine della festa organizzata da, compagno della Rey, intrattenimento musicale revival, balli in pista e una monumentale torta mille foglie firmata Cavalletti.