Andrea Riccio online con il brano “Soy Loco”

“Soy Loco” è l’ultimo singolo del giovane cantante di Grosseto Andrea Riccio: il singolo è disponibile online sulle piattaforme digitali

Il pezzo ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria hit: ritmo ballabile e ritornello orecchiabile che resta in testa, il tutto in una chiave reggaetton.

Il testo racconta di una storia d’amore: cominciata come un flirt estivo si tramuta in una relazione a distanza.

Ad arricchire la traccia il featuring di Raro, anche lui stella nascente, che realizza alla perfezione l’esigenza di Andrea di dare la possibilità ad un collega stimato di rendere unico il suo pezzo.

La produzione è stata realizzata da Tim Joe, mix e master sono stati confezionati da Piero Lanza allo Studio Music Factory. Ad accompagnare il brano è presente un videoclip realizzato da Francersco Nisi.

Andrea Riccio è un cantante italiano nato nel Settembre del ’96 in provincia di Grosseto. Pubblica il suo primo singolo “Verticale” nel 2017 sotto Saifam Music, seguito dall’Album “ANDREA” uscito nel Giugno 2020.

Nel 2021 a seguito della firma con Sorry Mom! pubblica il singolo “Tik Tok“, seguito dall’ultimo “Soy Loco”.