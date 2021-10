Previsioni meteo 8 ottobre 2021: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 ottobre 2021: torna il sereno sulle regioni del Nord e del Centro Italia, ancora piogge e temporali al Sud

L’intensa ondata di maltempo che da inizio settimana non ha dato tregua alle regioni del Nord e poi anche del Centro Italia sta interessando in queste ore il Sud. Sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola si registrano infatti condizioni meteo in deciso miglioramento, mentre piogge e temporali insistono al meridione, specie sul versante adriatico. Le temperature sono ancora di qualche grado inferiore alle medie stagionali, a causa di vènti di Grecale che soffiano sull’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso di questo fine settimana il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni del Nord e su quelle centrali. Discorso diverso al meridione, dove avremo ancora instabilità specie su Basilicata e Calabria. Nel corso della prossima settimana il clima risulterà in prevalenza asciutto, anche se non sono esclusi rapidi passaggi instabili con piogge al Centro-Nord.

Intanto per oggi, venerdì 8 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino molte nubi ma con tempo asciutto, locali fenomeni in Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi al Nord-Est.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Umbria, Marche, Abruzzo e settori interni del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali sui medesimi settori. In serata residue piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta su Lazio e Toscana.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nelle ore diurne su gran parte della regione, possibili piogge sull’Appennino Tosco Emiliano. Asciutto in serata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sul versante adriatico, bel tempo in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto solo in Sardegna. In serata residue piogge sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il territorio, locali temporali al pomeriggio sui settori meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento dalla serata.

Temperature minime in calo, massime stazionarie su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.