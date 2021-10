Cucina: Gordon Ramsay fa infuriare gli italiani

“La cucina greca è meglio di quella italiana”: lo chef britannico Gordon Ramsay sminuisce l’orgoglio tricolore e il web insorge

Dopo aver scatenato le ire del web per aver “maltrattato” la pasta alla carbonara con una ricetta sui generis, Gordon Ramsay torna nella bufera.

Lo chef britannico ha sminuito la cucina italiana, nostro orgoglio mondiale, affermando con certezza che quella greca è migliore.

Tutto è avvenuto nel corso di “Gordon, Gino and Fred go Greek”, programma in cui, insieme allo chef italiano Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix, Gordon Ramsay viaggia per la Grecia per assaporare la cucina locale.

Mentre i tre sorseggiavano del vino a bordo di una barca, lo chef britannico ha affermato che i greci non hanno nulla da temere nel confronto con la cucina italiana. Al contrario: “La cucina greca è migliore di quella italiana”. Affermazione discutibile, che ha scatenato una valanga di polemiche sui social come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).