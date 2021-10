I concerti di Franco126 rinviati a marzo 2022

Le date nei palazzetti di Franco126 previste a novembre 2021, vengono rinviate a marzo 2022: ecco le informazioni per i biglietti

A causa delle norme vigenti legate alla capienza delle venue, le date nei palazzetti di Franco126 previste a novembre 2021, vengono rinviate a marzo 2022.

17 MARZO – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

25 MARZO – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date riposizionate sul 2022.

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino al 21 ottobre per presentare su www.ticketone.it, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.

In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d’ingresso su Fansale.it, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti