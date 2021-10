Calenda attacca Conte: “Campione di qualunquismo”

Calenda replica a Conte, dura risposta del leader di Azione al presidente del M5S: “Campione di qualunquismo e trasformismo”

Conte attacca, Calenda risponde. Dopo che il presidente del Movimento 5 Stelle aveva accusato il leader di Azione di essere arrogante per aver chiesto a Roberto Gualtieri di non fare entrare in giunta componenti pentastellati in caso di vittoria al ballottaggio nelle elezioni comunali a Roma, l’ex ministro dello Sviluppo economico, che si è piazzato terzo nella corsa al Campidoglio, ha replicato su Twitter.

“Giuseppe Conte ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari – scrive Calenda come riferisce la Dire (www.dire.it) – considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. Non gli ho mai sentito fare un ragionamento interessante o affrontare una questione con competenza“.

Il leader di Azione, che ha annunciato che voterà Gualtieri al secondo turno, ha rincarato la dose contro l’ex premier: “Detesto le sue furbizie sui decreti sicurezza e le sue giravolte da sovranista a riformista a seconda dell’opportunità. Questa la mia opinione”, conclude Calenda.