Assicoop Bologna Metropolitana dona 500 alberi

Assicoop Bologna Metropolitana, società leader delle agenzie Unipol Sai, celebra 50 anni di attività. Donati 500 alberi ai territori di Bologna e Imola

Assicoop Bologna Metropolitana ha festeggiato, negli spazi di rigenerazione urbana di Dumbo, i suoi 50 anni di attività con un grande evento a cui hanno partecipato dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche e stakeholder del territorio. Alle celebrazioni sono intervenuti Rita Ghedini, Carlo Gollini, Augusto Lenzi rispettivamente presidente, vicepresidente e amministratore delegato di Assicoop Bologna Metropolitana, Marcella Mallen presidente di Asvis – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini presidente Gruppo Unipol e i sindaci di Bologna e Imola, Virginio Merola e Marco Panieri, che hanno ricevuto in dono i 500 alberi che verranno piantati a Bologna nel Parco Terrapieno al Portone e a Imola presso la Scuola Primaria di Ponticelli in via Punta e via Grilli.

“Siamo molto soddisfatti di aver consentito alle persone di Assicoop di ritrovarsi tutti insieme in presenza dopo tanti mesi – ha dichiarato l’amministratore delegato Augusto Lenzi – consideriamo il successo dell’evento un buon auspicio per la ripresa e un segnale di fiducia e di speranza per le persone”

Era il 1° aprile 1971 quando Assicoop aprì la prima agenzia e iniziò la sua attività di intermediazione assicurativa. “Sono stati anni di crescita e sviluppo, anche per il territorio, in un modello in cui la dimensione economica si combina con quella sociale per generare valore condiviso – ha dichiarato Rita Ghedini, presidente di Assicoop Bologna Metropolitana – Una presenza costante, di elevata professionalità ed impegno per la tutela e la sicurezza del territorio, che non si è mai interrotta garantendo alti livelli di efficienza e soddisfazione dei clienti, anche durante la pandemia. Ciò che abbiamo di fronte impone una trasformazione profonda, per realizzare un equilibrio nuovo tra persone, imprese e ambiente”.

La trasformazione digitale e l’impegno per lo sviluppo sostenibile orientano le strategie di Assicoop Bologna Metropolitana per i prossimi anni. Un servizio alla clientela efficace e multicanale, attento alla maggiore sostenibilità, un approccio digital incentrato sulle persone: agenzie “smart” in grado di porre il cliente al centro, costante formazione delle proprie risorse, investimenti in innovazione tecnologica, azioni a sostegno della sostenibilità e riqualificazione ambientale del proprio territorio. Per garantire un futuro ad Assicoop Bologna Metropolitana, alle sue persone, all’ambiente e alla comunità.

Assicoop Bologna Metropolitana SpA è la società che maggiormente rappresenta UnipolSai Assicurazioni nei territori di Bologna e Imola, dove è leader di mercato. Dispone di 39 agenzie, dove lavorano oltre 240 persone nei diversi segmenti: privati, professionisti, aziende e operatori finanziari. Assicoop Bologna Metropolitana conta 68.000 Clienti (61.000 persone e 7.000 aziende), fra cui le maggiori imprese del territorio bolognese ed imolese.