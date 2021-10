Margò vince la prima edizione di Lunatika Contest

Dopo le tre semifinali che hanno visto protagoniste 12 cantautrici emergenti, la prima edizione di Lunatika contest si è conclusa con la vittoria di Margò

Il contest musicale tutto al femminile, ideato da Giulia Massarelli, è arrivato alla conclusione della sua prima edizione. Dall’idea di creare uno spazio dedicato alle donne-creatrici, nasce LUNATIKA un contest ideato per focalizzare l’attenzione sulle cantautrici emergenti e, più in generale, sulle giovani creative. Infatti, ogni evento di Lunatika, oltre al contest, prevede delle esposizioni fotografiche e pittoriche. Si tratta, dunque, di un universo artistico tutto al femminile.

Dopo le tre semifinali – svolte presso l’Ass. Cult. Byron Bay – Le Mura di Roma – che hanno visto protagoniste 12 cantautrici emergenti, la prima edizione di Lunatika contest si è conclusa con la vittoria di Margò. Durante la finale che si è tenuta a Largo Venue, oltre alla vincitrice, si sono esibite Licia Allegra, RebbyO’, Aleida e Alice Giorgi.

Ogni cantautrice ha proposto brani originali e una cover tratta dal repertorio italiano degli anni ’90, tema della serata.

Sono state premiate anche Rachele Marinelli – vincitrice di un giorno di produzione nel Sinusoide Studio del produttore ternano Marco Testa e di un pacchetto ufficio stampa – e Alice Giorgi – vincitrice di un live music in un locale di Roma. Margò si è aggiudicata uno shooting fotografico con la fotografa Vanessa Francia e le è andato come trofeo un dipinto originale realizzato in diretta dalla giovanissima artista Amélie Gatti.

«Inizialmente – dichiara la cantautrice romana Margò – quando mi hanno proposto di partecipare al Lunatika contest, la vedevo come un’ottima vetrina, un modo per ripartire nella musica come cantautrice. Dalla prima semifinale a cui ho partecipato, mi sono accorta che era molto più di questo. Lunatika è un mondo bellissimo pieno di ragazze con gli occhi che brillano d’arte, credevo di trovare competizione, ma ho trovato persone fantastiche che hanno in comune un sogno e tanta voglia di far conoscere la propria musica.

Per questo, aver vinto la prima edizione di Lunatika significa molto per me.

Un grazie immenso a Giulia Massarelli per aver creato questo splendido universo al femminile».

Ma le sorprese non sono finite qui: Margò diventerà la voce ufficiale della sigla di Lunatika, prodotta da Matteo Gabbianelli presso la Kutso Noise Home. La sigla si intitola Permette, signorina e nasce da un’unione di forze e arti: la poetessa Giuditta Maselli ha scritto le parole, la cantautrice Margherita Silvestrini e il musicista Brian Riente si sono occupati della musica e dell’adattamento del testo. Il tutto è stato prodotto, mixato e masterizzato da Matteo Gabbianelli presso la Kutso Noise Home. Presto sarà disponibile sui digital store.

ASCOLTA LA PLAYLIST DI LUNATIKA

https://spoti.fi/3fxLyNn