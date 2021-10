The King’s Affection: la serie arriva su Netflix

La serie The King’s Affection su Netflix dall’11 ottobre: una commovente storia d’amore a palazzo con Park Eun Bin e Rowoon

Netflix ha confermato l’11 ottobre 2021 come data di uscita in tutto il mondo per la nuova serie romantica The King’s Affection. Questa commovente storia d’amore a palazzo con Park Eun Bin e Rowoon sarà disponibile per il pubblico quest’autunno.

The King’s Affection narra la storia della gemella abbandonata del deceduto principe ereditario, che si sostituisce a lui con un travestimento. La favola nasce da una serie di fumetti ispirata all’idea di una donna che sale al trono ed è costretta a scomparire dalla storia.

Sotto le spoglie del principe ereditario, Yi Hwi (Park Eun Bin) e il suo insegnante Jung Ji-un (Rowoon) diventano sempre più inseparabili. L’emozionante intesa tra i due traspare dalle sagome visibili nel poster, che sottolineano la differenza di altezza e accennano alla loro storia d’amore segreta.

Nascondendo la sua vera identità e un oneroso segreto sotto il peso degli abiti da cerimonia, il mondo del principe ereditario Yi Hwi si trasforma quando incontra Jung Ji-un durante le sue lezioni. Mantenendo nascosta la sua vera identità, incontra un uomo genuino a palazzo, un luogo tanto spietato quanto romantico. Quando l’affetto e l’amore reciproco iniziano a sbocciare e i loro sentimenti diventano più intensi, i due devono affrontare un destino inevitabile.

I produttori di The King’s Affection hanno dichiarato: “Sul set, Park Eun bin e Rowoon hanno dato vita a un’atmosfera affascinante e a sentimenti di malinconico desiderio in modo realistico. Al suo debutto l’11 ottobre spero che questa serie solleverà grande interesse tra il pubblico, che potrà immaginare di trovarsi in un periodo storico in cui il re è scomparso e immedesimarsi nei due personaggi intrappolati da un ineluttabile destino”.

La regia di The King’s Affection è affidata a Song Hyunwook, che ha diretto i drammi Beauty Inside e Another Miss Oh, mentre la sceneggiatura è di Han Hee Jung, già autrice di Clean with Passion for Now. Il primo episodio della serie debutterà su Netflix l’11 ottobre alle 23:30 ora standard coreana.