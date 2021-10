Shakira attaccata da due cinghiali a Barcellona

Disavventura a Barcellona per Shakira: la cantante è stata aggredita da due cinghiali mentre passeggiava in un parco della città

Disavventura “bestiale” per Shakira. La cantante è stata attaccata e derubata da due cinghiali a Barcellona. Mentre passeggiava con suo figlio Milan in un parco, gli animali le hanno preso di prepotenza la borsa per cercare di aprirla.

“Stavano portando la mia borsa nel bosco con dentro il mio cellulare. Hanno distrutto tutto”, ha raccontato sotto shock su Instagram come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Poi, rivolgendosi al figlio: “Milan racconta come la tua mamma ha resistito al cinghiale”.

Shakira non è l’unica “vittima” di cinghiali selvatici a Barcellona. Come riporta la BBC, nel 2016, la polizia spagnola ha ricevuto oltre 1000 telefonate su cinghiali che attaccavano cani, saccheggiavano mangiatoie per gatti, bloccavano il traffico e si lanciavano contro le auto in città. E questo non solo in Spagna. Il numero di cinghiali è aumentato nelle metropoli di tutta Europa. Basta pensare a Roma, dove sono sempre più frequenti le loro segnalazioni in città.