Ferrarini lancia sul mercato la mortadella Italica

Alimentare: Ferrarini, storico marchio fondato nel 1956 lancia Italica, la mortadella top di gamma dedicata alle migliori salumerie

Ferrarini lancia Italica, la mortadella top di gamma, che sarà distribuita in anteprima nelle migliori salumerie italiane nell’ambito del progetto Sapori d’Italia, nato per promuovere il commercio locale e le piccole botteghe. La mortadella Italica è ispirata alla tradizione Ferrarini ed è realizzata esclusivamente con materia prima italiana selezionata ed è aromatizzata con lo stesso mix di 21 erbe aromatiche che sono alla base dell’originale ricetta che ha reso il Prosciutto Cotto Ferrarini apprezzato nel mondo.

“Il nostro obiettivo era ottenere la miglior mortadella in assoluto presente sul mercato – afferma il direttore Marketing del Gruppo Ferrarini Claudio Rizzi – e ci siamo riusciti come dimostrano i primi commenti dei clienti. Selezioniamo solo tagli nobili del maiale italiano sia nelle parti magre che in quelle grasse, utilizziamo l’aglio fresco anziché in polvere per conferire al prodotto un profumo più riconoscibile ma, soprattutto, l’impasto viene aromatizzato con lo stesso mix segreto di spezie ed erbe aromatiche utilizzato per la produzione del nostro Prosciutto Cotto.

Un prodotto top di gamma pensato per soddisfare le richieste del mercato che premiano l’altissima qualità e l’artigianalità. La legatura con corda, poi, enfatizza l’artigianalità del prodotto e la forma a palla garantisce la massima resa permettendo fette grandi dall’inizio alla fine. E’ buona per tutti: senza glutine, senza proteine del latte e lattosio, estremamente digeribile.”

Forte della sua capillarità sul territorio italiano, “Ferrarini è un brand solido, apprezzato e richiesto dal mercato – afferma Rizzi – e l’originale ricetta del mix di erbe che caratterizza il Prosciutto Cotto oggi diventa protagonista anche di questo nuovo prodotto caratterizzando ulteriormente la nostra offerta. Partiamo dalla distribuzione con le migliori salumerie italiane perchè siamo storicamente legati al mondo del dettaglio tradizionale, nel quale vogliamo consolidare sempre più la nostra presenza, valorizzando la ‘bottega’ di fiducia dove vince il rapporto umano e il salumiere chiama il cliente per nome”. E proprio per questo canale, che si contraddistingue per la sua offerta di prodotti di alta qualità e gourmet, che è stata studiata Italica.

“Il sostegno all’economia locale – continua Rizzi – è per noi fondamentale e lo facciamo offrendo ai nostri clienti dettaglianti delle opportunità di differenziazione e crescita attraverso nuovi prodotti di eccellenza o ad iniziative come Sapori d’Italia. I negozi di quartiere italiani continuano a rappresentare la storia di questo paese e l’eccellenza del Made in Italy. Lì vince il rapporto umano e il consumatore si affida al salumiere. Questa è la forza che ha consentito a molti negozi al dettaglio di alimentari di crearsi una nicchia di mercato sempre più apprezzata dal consumatore e di coesistere, ognuno con il suo ruolo, con la grande distribuzione organizzata ”.

Lo storico marchio, fondato nel 1956, è oggi il leader di mercato del prosciutto cotto, sia nel canale della grande distribuzione organizzata, sia in quello del dettaglio tradizionale su tutto il territorio nazionale grazie ad una propria struttura distributiva.

Prima azienda italiana a produrre prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, Ferrarini è ormai una tra le più importanti imprese europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti simbolo del Made in Italy: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell’azienda agricola Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano Dop, i vini e l’aceto balsamico di Modena e Tradizionale Dop.