Arriva il cappotto LUVY di MP Massimo Piombo x Understatement

Moda: MP Massimo Piombo x Understatement Milano propone il cappotto blue navy e cammello da avere nell’armadio questo inverno

Vero must-have della stagione autunno/inverno è il cappotto, elegante, avvolgente e trasversale. I colori classici come il blue navy e il cammello lo rendono vero e proprio passe-partout, da indossare al lavoro, ma anche nel tempo libero sopra joggers e felpa o nelle occasioni più mondane.

Il cappotto LUVY di MP Massimo Piombo x Understatement Milano è in pregiata baby alpaca delle Ande Peruviane, fibra morbidissima ottenuta unicamente dalla prima tosatura, ricavata da allevamenti certificati e con processi rigorosamente rispettosi degli animali. Un raffinato doppiopetto, quattro bottoni intrecciati e cuciti a mano, taglio sobrio ed essenziale, tasche laterali, lunghezza che copre le ginocchia e ampio rever, presentato nelle due varianti colore: blue navy e cammello. All’interno, l’iconica fodera rigata di MP Massimo Piombo. Prezzo: €1.690

Il cappotto LUVY fa parte della collezione MP Massimo Piombo x Understatement Milano, collaborazione nata tra i due brand e dedicata alla stagione autunno inverno 2021/22.

Un progetto di grande artigianalità che si sviluppa in una produzione limitata guidata dalla passione e orientata alla più alta qualità e ricerca, dove lo stile sobrio, urban ed essenziale di Understatement Milano, brand fondato da Paolo Salluzzi e Matthias Tarozzo, e l’iconica eleganza, ricerca e anima sartoriale di MP Massimo Piombo, brand dell’omonimo stilista e direttore creativo, si uniscono per dare vita a capi unici e di grande personalità. Fil rouge della collaborazione: fantasie e tessuti esclusivi, cura meticolosa di ogni minimo dettaglio, una manifattura sartoriale, tutta completamente italiana.

La collezione è in vendita in esclusiva nello store/showroom di Understatement Milano in Via San Maurilio a Milano e online sul sito https://understatementmilano.com/