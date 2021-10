Allopurinolo per la gotta: il tempo non fa differenza

Un impiego precoce o tardivo di allopurinolo non induce variazioni significative del tempo di risoluzione dell’attacco acuto di gotta

Nei pazienti con attacco recidivante acuto di gotta, un impiego precoce o tardivo di allopurinolo non induce variazioni significative del tempo di risoluzione dell’attacco, come pure della frequenza di recidive o dei livelli di alcuni marker infiammatori. Lo dimostrano i risultati di uno studio recentemente pubblicato su Clinical Rheumatology.

I ricercatori hanno condotto un trial randomizzato e controllato della durata di 28 giorni, che ha incluso pazienti con gotta conclamata che avevano avuto una recidiva entro 72 ore dall’insorgenza di artrite. Il trattamento con allopurinolo era iniziato al giorno 1 nel gruppo dei pazienti trattati precocemente con il farmaco e al giorno 14 nel gruppo di pazienti trattati tardivamente.

L’outcome primario era dato dal tempo alla completa risoluzione dell’artrite; tra gli outcome secondari vi erano il tempo alla risoluzione clinica, la recidiva di artrite, i parametri di laboratorio e gli eventi avversi.

Passando ai risultati, hanno portato a termine il trial 115 pazienti (58 nel gruppo “early initiation” e 57 nel gruppo “late initiation”). Entrambi i gruppi avevano caratteristiche simili al basale e l’età mediana complessiva era pari a 62 anni.

Non sono state documentate differenze significative relativamente al tempo alla risoluzione completa: 6 giorni (IQR: 5-14) per il primo gruppo vs. 6 giorni (IQR: 5-7; p=0,14) per il secondo.

Per entrambi i gruppi, la mediana del tempo alla risoluzione clinica è stata di 4 giorni (p=0,12). Non sono state rilevate differenze statistiche tra i due gruppi relativamente alla recidiva di artrite (20,69% e 15,79%; p=0,05), ai parametri di laboratorio e all’insorgenza di eventi avversi e di AE seri.

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso che il loro studio era limitato dalla necessità di attendere il medico per determinare il trattamento appropriato per l’attacco recidivante di gotta e dalla natura a breve termine dei risultati.

Ciò premesso, i ricercatori hanno concluso che iniziare precocemente o tardivamente la terapia ipouricemizzante durante un attacco gottoso recidivante non peggiora o prolunga la recidiva, a suggerire che la recidiva acuta di un attacco gottoso potrebbe rappresentare una finestra di opportunità per la terapia.

